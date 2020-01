Conquiste o sucesso e credibilidade profissional através da comunicação



Luiz Roberto Martins 13/01/2020

Vivemos num mundo cada vez mais competitivo em todas as áreas, daí a necessidade de vários profissionais conquistarem mais espaço no preparo de suas competências e habilidades. A capacidade de comunicar-se bem, tanto na escrita quanto na fala é algo a destacar-se, ainda mais diante das influências da tecnologia. Coerência, coesão, objetividade e clareza são fundamentais para uma boa comunicação.



Muitos profissionais obtém sucesso, devido à maneira como se comunicam, ou seja, adequam sua fala e escrita à capacidade de compreensão do seu interlocutor. Como a comunicação está presente nos relacionamentos profissionais, negociações, reuniões, vendas, lideranças, imprensa, dentre outros, faz-se necessário uma preparação adequada.



Muitos avanços tecnológicos contribuíram de forma significativa nas transformações socioeconômicas. A internet e as novas tecnologias de informação trouxeram mudanças que levaram muitas organizações a ajustarem suas estruturas e formas de atuação e, devido a isso, surgiu a necessidade de aprimorar as atividades comunicativas cujo objetivo é facilitar o intercâmbio de informações entre pessoas e empresas.



Conhecer seu idioma e as normas gramaticais é fundamental para que se consiga elaborar textos estruturados, como também fazer-se compreender é importante para que se tenha uma comunicação de sucesso. Esta conduta é imprescindível desde o estudante até o profissional, pois a comunicação nos revela o nível cultural e talento profissional de quem comunica.



Há muitas organizações que buscam cursos corporativos com o objetivo de minimizarem muitas deficiências de comunicação escrita que geram interpretações equivocadas pelo fato de terem sido mal formuladas. Uma informação mal transmitida e mal interpretada causa problemas e até mesmo conflitos nas equipes, ocasionando assim, queda na produtividade. A comunicação interna nas empresas pode ser comparada a um cartão postal, afinal, é através dela que as instituições mostram sua maneira de ser, portanto, para que seja eficaz é necessário compreender seu público interno.



Comunicar é muito mais do que informar. Não adianta ter uma equipe competente se ela não estiver bem alinhada com os negócios da empresa. É necessário que saibam informações da companhia para que se comuniquem adequadamente. Uma comunicação bem feita ou bem escrita traz maior credibilidade ao comunicador e ao estabelecimento no qual trabalha.



Ter controle, motivação, expressão emocional e informação são as quatro funções básicas importantes dentro de uma organização. Saber expressar-se de maneira efetiva, compreendendo e ser compreendido é uma habilidade que além de construir um bom relacionamento interpessoal atinge resultados positivos no trabalho em equipe.



Capacite-se na comunicação e conquiste seu sucesso!

Luiz Roberto Martins de Oliveira é Graduado em Letras

Especialização em Literatura

Especialização em Gestão Educacional

Professor e revisor de monografias, livros e artigos para revistas

