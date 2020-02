Dificuldade de concentração? O que se pode fazer?

Luiz Roberto Martins 10/02/2020

Caros leitores! A concentração é um dos caminhos que nos leva a alcançar o sucesso e consequentemente obtermos uma qualidade de vida melhor. É adquirirmos uma atenção focada em apenas um pensamento. Para alcançá-la devemos ter disciplina para que esta habilidade seja desenvolvida. É muito comum pessoas dizerem que não conseguem se concentrar, ou seja, quando estão desenvolvendo uma atividade, se distraem com outras situações que chamam mais atenção, levando-as a sentimentos de frustração e ansiedade por não conseguirem terminar o que começaram. Lembremos sempre que emoção e concentração tem ligação direta com a dispersão temporária, ou seja, se alguma coisa não está boa na vida pessoal ou profissional a chance de prestar atenção e ter foco em alguma coisa diminui consideravelmente, afinal, o que o coração sofre, a mente sente.

Os aparelhos eletrônicos também são vilões que colaboram com a desatenção. Quem nunca ficou “preso” às novas mensagens nas redes sociais que chegam a todo o momento tirando-nos do foco principal que é o trabalho ou algo importante a ser resolvido?

Outro vilão da concentração é o famoso Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Caso não seja tratado, pode causar muitos prejuízos na vida afetiva, escolar e também no trabalho. Vale ressaltar aqui que nem toda falta de concentração é resultado do TDAH, pois ele está relacionado a fatores genéticos e externos. Anemia, ansiedade, depressão e também aspectos emocionais podem estar relacionados, por isso, deve-se procurar um profissional de psicologia para ajudá-lo.

Reorganize as tarefas! Equilibrar amor, família e trabalho o ajudarão a ter um resultado mais positivo. Uma boa noite de sono é fundamental para o sucesso na concentração, e para isso, técnicas de relaxamento com exercícios respiratórios proporcionam maior controle dos pensamentos. Procure um ambiente calmo para seus estudos, valorize também um momento de lazer e preocupe-se em ter uma atividade física para aumentar sua autoconfiança. Fazer uma lista é uma ótima tarefa para saber o que é prioritário e o que leva à distração. Lembre-se que a mente tem que ser treinada e Jogar xadrez ou fazer palavras cruzadas são exercícios que ajudam a minimizar a desatenção.

A prática de mindfulness (palavra que pode ser traduzida como conscientização ou atenção plena) é importante. Cultivar a gratidão, permitir “sentir” as emoções e trazer à mente conteúdos saudáveis colaboram para que as pessoas aprendam a se desligarem do passado ou ficarem demasiadamente preocupadas com as situações do futuro. Busque aprimorar seu poder de foco! Um abraço para todos!

