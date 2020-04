Os benefícios do otimismo e do pensar positivo



Luiz Roberto Martins de Oliveira 14/04/2020

Caro leitor! É muito importante tomar conta de nossos pensamentos e ações. Você sabia que nossa mente atua a nosso favor?

Vou sugerir alguns desafios interessantes pra início de conversa. Ao acordar, tenha em mente que você é uma pessoa importante e que merece ser feliz. Olhe para si mesmo como se estivesse olhando para um espelho interno e veja o potencial que há dentro de si e que muitas vezes você mesmo não o enxerga. Observe as oportunidades de um dia totalmente novo. Aprenda a lidar com os fracassos extraindo dos momentos difíceis um aprendizado que possa ajudá-lo a reorganizar as situações de uma forma diferente. Num primeiro momento você pode estar pensando que é muito difícil, porém, quando passa o momento mais crítico, a mente tem a capacidade de reelaborar os pensamentos a partir do instante em que decidir pensar ao invés de ficar chorando pelos cantos. Isso é um treinamento.

Quero lembrar aqui que o otimismo não é um dom específico que somente algumas pessoas possuem, o otimismo é uma habilidade que qualquer ser humano pode aprender e aprimorar. Há uma frase muito interessante de Winston Churchill que diz: “O otimista vê a oportunidade em cada dificuldade”. As crenças limitantes que existem em nós são os freios que impedem nosso sucesso. Aí, você me pergunta: o que são crenças limitantes? Li em um artigo uma explicação legal e clara sobre isso que diz: “são as interpretações e os pensamentos que assumimos como verdade e que nos impedem de desenvolver as competências, habilidades e emoções”. Eis umas frases que podem nos limitar:

– “nunca vou conseguir dinheiro suficiente”;

– “nada dá certo pra mim”;

– “não tenho tempo para nada”;

– “não sou bom o suficiente”;

Essas são frases que se por ventura dominarem seus pensamentos prejudicarão sua saúde como também seus relacionamentos e sua qualidade de vida.

Se no primeiro momento você perceber que uma ajuda profissional é necessária, não tenha vergonha. O importante é sair de sua zona de conforto, acreditar em você mesmo e decidir a mudar de vida. Reclamações e lamúrias só servem para baixar ainda mais sua autoestima e abrir as portas para uma doença psicossomática. Não esqueça que as emoções interferem diretamente na saúde física. Que fique bem claro que não estou dizendo que o pensamento positivo por si só transformará sua conta bancária de um dia para noite ou muitos tesouros aparecerão diante de você de uma hora para outra. Mas, as atitudes que tens, serão transformadas pela positividade dos pensamentos de modo que você passará a crer no seu potencial, e aí sim, conquistará seus sonhos e desejos com seu trabalho, sabedoria e perseverança. No decorrer do tempo, sua conta bancária crescerá, seu corpo ficará mais saudável por acreditar na sua capacidade de conquistar tudo isso. Espero que esta mensagem tenha ficado clara e que o motive no sentido de acreditar em si. Quero deixar aqui meu abraço e desejar sucesso. Até a próxima!

Luiz Roberto Martins de Oliveira é Graduado em Letras, especializado em Literatura e em Gestão Educacional, Professor e revisor de monografias, livros e artigos para revistas

Coach em Desenvolvimento Humano

Meta Practitioner em PNL e Neurossemântica

