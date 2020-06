Gerencie seu tempo e seja eficaz na sua produtividade





Luiz Roberto Martins de Oliveira 9/06/2020

Caro leitor! Nos tempos atuais e com a correria do dia a dia é muito comum ouvirmos da maioria das pessoas o comentário que seria necessário ter mais de 24 horas para dar conta de todos os afazeres. Fato é que o tempo que temos é suficiente para cumprirmos com nossas atividades, no entanto, a grande vilã é a nossa deficiência na administração dele. Partindo do princípio que a produtividade é algo fundamental para que uma empresa alcance o sucesso, no ambiente empresarial é necessário darmos conta das atividades de rotina juntamente com aquelas que surgem de uma hora para outra, por isso, temos que organizar a gestão do tempo, pois é com ela que aprendemos a planejar e organizar todo um processo de trabalho em que o inesperado também se faz presente nas horas mais apertadas.

Fazer este gerenciamento é o mesmo que organizar e planejar uma divisão entre as diversas atividades a serem feitas, ou seja, tem a ver com a quantidade de tempo direcionado na execução de cada tarefa. Neste contexto, é necessário que se trabalhe todos os níveis para que os melhores resultados sejam alcançados. É importante analisar e utilizar formas de gestão do tempo com o intuito de melhorar o desempenho para que a partir daí os resultados comecem a aparecer e consequentemente seu reconhecimento dentro da empresa. Mesmo diante de várias situações fora do ambiente corporativo como levar os filhos na escola ou fazer supermercado é possível obter sucesso no mundo empresarial.

Uma maneira de facilitar seus processos e executar tarefas mais eficazes é organizá-las em categorias colocando atividades semelhantes no planejamento diário. Outra sugestão interessante é documentar todos os serviços e o período em que serão executados, seja através de uma planilha no computador ou até mesmo o uso de uma simples agenda. Organize-se! Evite criticar as regras que são impostas a você e não coloque empecilhos. Priorize o trabalho fazendo uma lista de atividades que precisam de sua atenção imediata. Evite o estresse fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Entre uma atividade e outra faça uma pausa e permita-se tomar um café para ter um momento de descanso, afinal, atitudes assim melhoram o desempenho. Caso se sinta sobrecarregado, aprenda a dizer “não” de uma maneira bem educada explicando seus motivos. Priorize as tarefas e ponha limite no tempo de cada uma delas para que consiga distinguir quais atividades demandarão mais tempo. Fuja da procrastinação, imagine a função executada e pense em todos os benefícios que ela trará.

Lembre-se sempre que a gestão do tempo é um passo importantíssimo para alcançarmos nossos objetivos e metas. Termino este artigo com uma frase de Peter Drucker: “O tempo é o recurso mais escasso e, a menos que seja gerenciado, nada mais pode ser gerenciado”.

Luiz Roberto Martins de Oliveira é Graduado em Letras, especializado em Literatura e em Gestão Educacional, Professor e revisor de monografias, livros e artigos para revistas

Coach em Desenvolvimento Humano

Meta Practitioner em PNL e Neurossemântica

Fan Page Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.