Utilizando a emoção na comunicação

Luiz Roberto Martins de Oliveira 3/08/2020

Caros leitores! O ato de se comunicar tem uma ligação direta com a habilidade de nos relacionarmos. Isto quer dizer que as emoções são compartilhadas durante este processo. Muitos enfoques ou ênfases que desejamos dar a determinados assuntos são transmitidos através das emoções que colocamos no ato da fala.



Quando nos comunicamos através da fala, o processo de interlocução e inteligência emocional fica ainda mais explícito. A conversa não é unilateral, portanto, é importante entender que é uma troca, pois os receptores fazem parte do processo e eles reagem de acordo com as emoções direcionadas pelo falante.



Uma competência fundamental é utilizar as emoções de forma positiva com o intuito de motivar e inspirar os que escutam a mensagem. Outra questão interessante é harmonizar o conteúdo exposto às expressões faciais.



Um dos instrumentos de alta eficácia no processo de comunicação é a voz. Através dela podemos causar uma boa impressão, alcançar o sucesso e até mesmo vender algum produto. Quando o indivíduo usa sua voz com clareza, de forma natural e com emoção, a comunicação se torna compreensiva e prazerosa. Quando as emoções são expressas através da voz, a probabilidade de convencer seu ouvinte com aquilo que está sendo dito aumenta. Quando expressamos as emoções através da voz, seu ouvinte fica mais atento, o nível de persuasão aumenta e as relações interpessoais ficam mais profundas.



Nunca se esqueça de reconhecer a importância de ser verdadeiro em seu discurso. Argumentar de forma inteligente com um parente ou amigo, sem agressão, e modular a voz durante a conversa é uma maneira assertiva de se comunicar, se não for assim, você não conseguirá transmitir emoções em seu discurso. Uma pessoa que sabe falar e se expressar com objetividade e clareza sem magoar e ofender ninguém, está mais preparada para se relacionar com os outros. Busque a inteligência emocional, crie um ambiente positivo e contagie as pessoas que estão ao seu redor. Seja Feliz!

Luiz Roberto Martins de Oliveira é Graduado em Letras, especializado em Literatura e em Gestão Educacional, Professor e revisor de monografias, livros e artigos para revistas

Coach em Desenvolvimento Humano

Meta Practitioner em PNL e Neurossemântica

