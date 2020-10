Evite comparar-se com o outro





Luiz Roberto Martins de Oliveira 14/10/2020

Caros leitores, o assunto que trago é sobre a comparação que às vezes algumas pessoas costumam fazer em relação ao outro. O sentimento de comparação, quando invade a mente de muitos, acaba prejudicando. Esta atitude revela o maior desrespeito que vários cidadãos possuem consigo mesmo ao se compararem com os demais. Deve-se, portanto, adquirir determinação para ser fortalecido a cada dia. As “armas” que são importantes para derrotar qualquer tipo de mal criado pela mente humana é a autoestima e a confiança.

Considera-se autoestima a pessoa que possui uma autoaceitação favorável, ou seja, se aceita e é feliz consigo mesma, com suas qualidades e defeitos, porém, muitos indivíduos focam naquilo que falta deixando de valorizar tudo que já foi conquistado por serem fruto das críticas que receberam ou ainda recebem da família, amigos e também da sociedade de forma geral, e que já foram ou são internalizadas e cristalizadas. Diante deste fato, os sentimentos de valor próprio vão sendo minados de forma gradativa fazendo com que a autoestima diminua de maneira silenciosa.

Em relação à autoconfiança, a própria palavra nos revela confiar em si mesmo. Para que possa inspirar confiança nas outras pessoas é necessário aprender a ter confiança em si mesmo. Pessoas que a possuem são aquelas que têm facilidade de expressar seus pensamentos e ideias sem serem arrogantes. Elas enfrentam desafios, e mesmo quando são pressionadas, suas decisões são baseadas na sensatez. Ao contrário de tudo isso, muitas pessoas que tiveram uma educação superprotetora cujos pais foram autoritários, tornaram-se adultos inseguros, com autoconfiança diminuída e com pouca preparação para assumir qualquer tipo de responsabilidade. Mas, como mudar esta situação? Eis aqui algumas sugestões! Lembre-se de um momento que conquistou algo importantíssimo em sua vida, pense numa característica que admira em si mesmo e outras coisas positivas. Mantenha tudo isso em sua mente! Traga à memória tudo isso regularmente e trabalhe em seu cérebro as coisas boas que você possui. Você é uma pessoa única e possui muitas qualidades. Caso alguns pensamentos negativos venham, elimine-os, forçando a sua mente a relembrar os pontos positivos. Se você admira alguém por sua autoconfiança, autoestima e sucesso que ela conquistou, tenha em mente que ela não é privilegiada ou um ser superior. Portanto, acredite em sua capacidade de aumentar sua autoestima e autoconfiança, para isso, trabalhe seu emocional para vencer o medo e superar as adversidades da vida. Retire de dentro de si o herói que está escondido, ou seja, aquele que você tem mas que ainda não o encontrou. Acredite em seu potencial e seja feliz!

Luiz Roberto Martins de Oliveira é Graduado em Letras, especializado em Literatura e em Gestão Educacional, Professor e revisor de monografias, livros e artigos para revistas

Coach em Desenvolvimento Humano

Meta Practitioner em PNL e Neurossemântica

