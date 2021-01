Como lidar com a ansiedade?

por Luiz Roberto Martins de Oliveira - 16/01/2021 08:42

Vários fatores contribuem para que muitas pessoas fiquem ansiosas, como por exemplo, crises econômicas, problemas familiares, doenças, desastres dentre outros. Algumas pessoas sentem a ansiedade diante de situações cotidianas como falar em público, exames por recomendação médica, entrevistas de emprego etc. Quando esse sentimento é extremo, gerando grande desconforto, o indivíduo trava e fica impedido de realizar suas tarefas e compromissos. Os pensamentos negativos que a pessoa ansiosa possui sobre si mesmo podem desencadear gatilhos para depressão.



Alguns enxergam perigo em tudo, como exemplo, pessoas que evitam viajar de avião por acharem que sofrerão um acidente ou evitam entrar no elevador por acharem que ficarão presas dentro dele pelas mais diversas situações. Outras pessoas têm o medo de sempre perderem alguma coisa, de não serem boas o suficiente e de não serem aceitas. As preocupações, em excesso, também são características desse sentimento, ou seja, muitos indivíduos estão sempre preocupados demasiadamente com o futuro e esquecem de viver o presente. O perfeccionista tem como característica a insistência em estabelecer padrões altos e a busca ininterrupta e estressante para alcançá-los. Várias outras características poderiam ser citadas, porém, a pergunta é: como minimizar a ansiedade? Como coach em desenvolvimento humano, oriento algumas práticas.

Não valorize muito a opinião dos outros, fuja de pessoas que reclamam demais e que não fazem nada para mudar. Faça aquilo que você gosta. Sabemos que nesta época de pandemia, estamos limitados para sair e frequentar festas e outros ambientes do gênero, porém, descubra atividades prazerosas possíveis como escutar boas músicas, assistir filmes de sua preferência, ler livros interessantes, etc.

Procure terapia, pois muitos profissionais possuem técnicas para diminuir o transtorno e o ajudará em questões emocionais que devam ser trabalhadas. Pratique exercícios físicos, abra mão um pouco das redes sociais e alimente-se bem. Escrever, pintar, cantar são atividades que poderão fazer com que você expresse seus pensamentos e sentimentos ajudando-o a eliminar a angústia e o medo. Lembre-se que a mudança está dentro de si, descubra seu talento e construa sua vida com mais qualidade.