Busque a motivação para sua vida

por Luiz Roberto Martins de Oliveira - 07/04/2021 10:13

Caros leitores! Para alcançar e realizar seus objetivos, um dos fatores importantes é a motivação, pois está ligada ao sucesso, felicidade, conquistas e nos impulsiona a agir e a tomar decisões. Sem ela, a mente e o coração dificilmente o ajudarão a ter inspiração para tal.

Motivação não se refere apenas em alcançar sucesso profissional, mas também, em relacionamentos amorosos ou talvez, uma faculdade que você não está satisfeito(a) em cursar, dentre outras realidades. A falta de motivação influencia outros segmentos da vida.

Quando a vida pessoal está em desacordo, a vida profissional também é afetada. Algumas atitudes podem melhorar sua autoestima e consequentemente ajudá-lo(a) a vencer os obstáculos.

Ter autoconhecimento é de suma importância. A prática de se conhecer melhor faz com que você tenha um controle de suas emoções. O indivíduo quando aprende a detectar seus defeitos, suas qualidades e também a ser flexível nas mais diversas situações, contribui consideravelmente para evitar a baixa autoestima, frustrações ou até mesmo ansiedades.

De repente, no momento em que estiver lendo este artigo, o problema esteja na área amorosa e de relacionamentos. Talvez, no ambiente de trabalho, as coisas não estejam a seu favor. Quem sabe no ambiente familiar algo tenha acontecido que o deixou entristecido e frustrado? Não é fácil, porém, permita que o que te aflige seja uma oportunidade para aprender a dar a volta por cima.

Avalie seu potencial interior e descubra dentro de si uma força para mudar a situação. Só depende de você. No ambiente de trabalho, por exemplo, procure ser o mais honesto possível, fazendo o seu melhor sem se preocupar com aqueles que gostam de competir. Seu trabalho sendo bom e eficaz, provavelmente, seus superiores observarão e darão a você seu devido valor. Caso você esteja num relacionamento desgastante, goste de você em primeiro lugar para gostar do outro. Você não é obrigado a ficar num relacionamento doentio só para agradar alguém. Lembre-se que você não escolhe pai, mãe e irmãos, mas a pessoa que estará ao seu lado é sua escolha, seja inteligente para escolher alguém que o(a) faça feliz. Tenha autodisciplina nesses momentos. Tenha coragem de mudar, descubra o que você possui internamente, respeite as pessoas em geral para ser respeitado. Motive-se a cada dia em todos os sentidos para garantir sua felicidade.

Caso precise de uma terapia, busque um profissional competente que o ajudará neste caminho. A vida é curta e breve, vivê-la é um desafio, porém, as ferramentas para buscar a felicidade estão dentro de si mesmo. Um abraço!