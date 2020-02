Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, atualizada às 9h05

Juiz de Fora tem 146 novas vagas de emprego



Da redação



Tem novas 132 oportunidades no JF Empregos, o primeiro e maior portal de empregos de Juiz de Fora e região! Só nesta quarta-feira foram cadastradas 132 novas vagas.Confira a lista e cadastre-se gratuitamente nas que mais combinam com você.

Ensino Fundamental

Auxiliar de Confeitaria (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Açougue (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Açougue (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Açougue (uma vaga)

Auxiliar Operacional do Depósito (uma vaga)

Auxiliar Operacional da Mercearia (uma vaga)

Auxiliar Operacional da Mercearia (uma vaga)

Auxiliar Operacional da Padaria (uma vaga)

Auxiliar Operacional da Padaria (duas vagas)

Caixa Operador (uma vaga)

Caixa Operador (uma vaga)

Caixa Operador (uma vaga)

Caixa Operador (uma vaga)

Cozinheiro (a) (uma vaga)

Cozinheiro -Cozinha Industrial (uma vaga)

Serviços Gerais (uma vaga)

Ensino Médio



Agente de Relacionamento com o Cliente (uma vaga)

Ajudante de Montagem em Vidro (duas vagas)

Assistente de Suporte Técnico -SAC (uma vaga)

Atendente ( duas vagas)

Auxiliar Fiscal (uma vaga)

Auxiliar Administrativo (uma vaga)

Auxiliar Administrativo Comercial (uma vaga)

Auxiliar Administrativo - Estoque (uma vaga)

Auxiliar de Vendas (uma vaga)

Balconista (uma vaga)

Borracheiro de Veículo Pesado (uma vaga)

Consultor de Vendas de TV por Assinatura (uma vaga)

Chefe de Seção de Padaria (uma vaga)

Inspetor Dimensional (uma vaga)

Instalador (uma vaga)

Mecânico de Veículo Pesado (uma vaga)

Recuperador de Crédito Júnior (cinco vagas)

Representante de Atendimento (oitenta vagas)

Representante Comercial (uma vaga)

Técnico em Farmácia (uma vaga)

Técnico em Impressoras (uma vaga)

Vendedor de Peças Automotivas (uma vaga)

Vendedor (duas vagas)

Vendedor de Software de Gestão (uma vaga)

Vendedor Internet Externo (uma vaga)

Ensino Superior



Analista Contábil (uma vaga)

Analista Recursos Humanos (uma vaga)

Gerente Transporte (uma vaga)

Estagiário



Estágio Administração e Finanças (uma vaga)

Outras quatro novas oportunidades de trabalho foram divulgadas no portal Seu Emprego JF. Para se candidatar às vagas e participar do processo de seleção, basta que o interessado acesse o site, faça o cadastro e preencha o currículo.

Agente de relacionamento com o cliente (cód. 1778577) - uma vaga

Vendedora (cód. 1778615) - uma vaga

Vendedor externo (cód. 1778935) - uma vaga

Vendedor de Software de Gestão (cód. 1778871) – uma vaga



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.