Prefeitura de Campo Belo prorroga inscrições de concurso



A Prefeitura de Campo Belo, em Minas Gerais, lançou mais um edital de concurso público, desta vez sob o número 02/2020. São ofertadas 87 vagas para candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As vagas de nível fundamental, cujo total é de 26, proporcionarão salário mensal de R$ 1.222,42, para os cargos de auxiliar de cuidador, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, coveiro e controlador de acesso.

Candidatos que possuem o nível intermediário poderão disputar as 18 vagas nos cargos de auxiliar de saúde bucal, auxiliar de transporte, cuidador e profissional de apoio. Os salários são de até R$ 1.379,14.

Para o nível técnico, as chances se dividem entre os cargos de desenhista cadista, com 1 vaga, técnico em agropecuária, com 1, e técnico em farmácia, com 4 vagas. Ao todo, essas 6 vagas possuem salários de até R$ 1.765,71.

Para o nível superior, as vagas são para advogado do Procon, analista de comunicação, analista de TI, analista em gestão pública, engenheiro civil, fonoaudiólogo, médico clínico plantonista, médico emergencista plantonista, odontólogo, orientador educacional, ouvidor municipal, pedagogo, supervisor pedagógico e terapeuta ocupacional. Essas ocupações somam 37 vagas, com salários entre R$ 2.167,96 e R$ 10.656,96. As inscrições podem ser feitas até dia 2 de novembro.





