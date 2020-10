Sábado, 17 de outubro de 2020, atualizada às 10h37

Colégio João XXIII oferece 35 vagas para Educação de Jovens de Adultos

O Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está oferecendo 35 vagas para classes de ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos. São 20 vagas para o 1º ano, 10 para o 2º ano e cinco para o 3º ano, todas com ingresso no segundo semestre letivo de 2020. As vagas serão preenchidas por sorteio público.

As inscrições gratuitas estarão abertas entre os dias 20 de outubro e 3 de novembro e serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do João XXIII. Para as pessoas que não dispuserem de acesso à internet, será disponibilizado posto de atendimento na Secretaria do Colégio nos dias 28 e 29 de outubro, das 18h às 21h.

Para se inscrever, o jovem ou adulto precisa cumprir os seguintes requisitos:



– Para o 1º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 24 de novembro de 2002 com aprovação no 9º ano do Ensino Fundamental;

– Para o 2º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 24 de novembro de 2002 com aprovação no 1º ano do Ensino Médio;

– Para o 3º ano do Ensino Médio: alunos nascidos até 24 de novembro de 2002 com aprovação no 2º ano do Ensino Médio.



Após o período de inscrições, o candidato deverá retornar ao site do João XXIII, a partir do dia 6 de novembro, para ter acesso ao cartão com o número para o sorteio. O sorteio público será realizado no dia 9 de novembro por meio de transmissão ao vivo no canal do colégio no YouTube. As informações completas podem ser acessadas no edital do sorteio.

