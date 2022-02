Relação entre Filosofia e Educação e suas contribuições para sociedade

Uma progressão que precisa sistematicamente acontecer

por Jungley Torres - 17/02/2022





A situação atual da educação perpassa por diversos desafios e dilemas que abarca desde a formação docente às práticas em sala de aula e à sociedade como um todo, por isso a necessidade de se refletir acerca das contribuições da filosofia na educação e/ ou da educação na sociedade. Evidentemente, estamos circunstanciados de tecnologias, invenções e descobertas diárias, que, através de investimentos em pesquisas, nos ajudam a compreender o mundo a nossa volta. É comum não sabermos ou esquecermos que, no passado, pouquíssimas pessoas tinham acesso à educação. Apenas parte da sociedade detinham quase todo o conhecimento da época.

É praticamente impossível listarmos todas as contribuições da educação para nossa sociedade, já que a mesma é a base de toda a nossa civilização e seu desenvolvimento. Como exemplos, podemos citar os avanços na medicina, que através de procedimentos, medicamentos e manipulações genéticas, são responsáveis por quase duplicar a expectativa de vida humana; o desenvolvimento de veículos de transporte, que "encurtaram" as distâncias do planeta; a construção de casas prédios, e outras contribuições da engenharia civil, que permitiu o aumento do índice demográfico em muitos países; a tecnologia da internet, dos celulares, dos computadores e dos aparelhos de televisão, que nos proporcionam a cobertura e divulgação de acontecimentos ao redor de todo o globo, e facilita a comunicação entre indivíduos distantes entre si.









A arte, a literatura, a pedagogia, a psicologia e a filosofia, que possuem laços que as conectam na formação do saber humano, no aprendizado acerca dos acontecimentos do passado, para que erros não sejam novamente cometidos, e descobertas sejam aprimoradas; além de nos ensinar a quão poderosa é a nossa mente, nosso poder de aprendizado, construção de pensamentos, questionamentos e ideais. Graças a educação, você é capaz de ler, compreender, e refletir a respeito de artigos como esse, e inúmeros outros de fácil acesso nos mais diversos meios. Conforme defendido por Nelson Mandela, "A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo".

Quanto ao pensar, à reflexão, temos de destacar a relação visceral entre a filosofia e a educação, relação esta que se dá desde o seu surgimento, uma vez que o ser em constante dúvida, busca alcançar o caminho da verdade através da razão e a reflexão, portanto, o ato filosófico leva o ser ao conhecimento do mundo ao seu redor, bem como do seu próprio “eu” interior. Podendo ser observado na filosofia de Sócrates por meio da dialética, em que tinha como objetivo alcançar o autoconhecimento. Neste cenário, para que a crítica filosófica seja construída é imprescindível o ato de educar atrelado a sua ação, a fim de influenciar a visão crítica e argumentativa no meio educativo.

É de extrema importância às contribuições da filosofia para o processo educativo, bem como para a formação do indivíduo enquanto inserido na sociedade, atribuindo a ele o poder de problematização e a visão crítica, impulsionando o mesmo a ter a real perspectiva do mundo em que vive, bem como as mudanças comportamentais e ampliação da consciência provenientes dessa perspectiva, que contribuem para uma convivência sadio entre os demais. Outrossim, cabe salientar a importância da valorização da filosofia na grade escolar, como forma de incentivar os alunos a alcançarem o caminho da prosperidade.

Infere-se, então, que o homem não é nada senão o que a educação faz dele, Não se pode negar o desenvolvimento tecnológico-científico da humanidade assim como a importância de uma educação tecnológica. Entretanto, é imprescindível resgatar a educação ético-moral e política na formação do homem e suas bases reflexivas e indissolúvel da filosofia. A cidadania é uma conquista que só acontece por meio da educação. A dificuldade histórica de superar a condição de objeto manipulado, para atingir a de sujeito consciente e organizado em torno de seus interesses expressa o déficit de cidadania no mundo atual. O progresso da educação no âmbito da sociedade é algo que sistematicamente precisa acontecer.

O artigo desse mês teve a participação das discentes Vivane Santos e Laura Guimarães