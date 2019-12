Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, atualizada às 16h43

UFJF publica seis novos editais para professores substitutos



Da redação



Seis novos editais de processo seletivo para a contratação de professor substituto foram divulgados pela pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As vagas são destinadas as faculdades de Economia, Engenharia, Odontologia e Instituto de Ciências Biológicas (ICB) do campus-sede e para o departamento de Farmácia do Instituto de Ciências da Vida (ICV) do campus de Governador Valadares. Os períodos de inscrições começam em janeiro de 2020.



As vagas têm regime de trabalho de 40 horas semanais.



Odontologia



O edital nº 176/2019 divulga uma vaga de professor substituto, para o Departamento de Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia no campus Juiz de Fora. As inscrições devem ser feitas presencialmente entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2020, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na Secretaria do Departamento de Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia.



A oportunidade é para área de concentração: Radiologia Odontológica e Propedêutica Clínica, sendo exigida graduação em Odontologia, especialização em Radiologia Odontológica e mestrado em Ciências da Saúde, além de Registro no Conselho Federal de Odontologia.



Engenharia



Para o Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica da Faculdade de Engenharia, há duas vagas, sendo para áreas de concentração diferentes. Uma regida pelo edital nº 174/2019, é destinada à área de concentração Automação Industrial. Sendo exigidos para os candidatos graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou Engenharia de Controle e Automação, com mestrado em Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica ou Modelagem Computacional.



A outra oportunidade é na área de concentração Elementos de Máquinas I e Dinâmica de Máquinas, divulgada no edital nº 175/2019. Nesta a titulação, é exigida graduação em Engenharia Mecânica, com mestrado em Engenharias III, conforme tabela da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).



Os interessados em qualquer uma das vagas devem se inscrever presencialmente entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2020, na Secretaria da Faculdade de Engenharia, das 9h às 12h e das 13h às 16h.



Farmácia – GV



Para o departamento de Farmácia do Instituto de Ciências da Vida (ICV), há uma vaga para área de concentração Química Orgânica e Farmacognosia, regida pelo edital nº 178/2019. Os interessados devem ter graduação em Farmácia e se inscrever presencialmente entre os dias 6 e 17 de janeiro de 2020, das 8h às 17h, na secretaria do Departamento de Farmácia do campus Governador Valadares, localizada na avenida Dr. Raimundo Monteiro Rezende 330, sala 301, Centro.



Instituto de Ciências Biológicas



Há uma vaga para o Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), campus Juiz de Fora, divulgada no edital nº 177/2019. A oportunidade é destinada à área de concentração de Imunologia Básica e Aplicada, Imunologia Médica. As inscrições são realizadas presencialmente na secretaria do ICB, entre os dias 20 e 24 de janeiro, das 7h às 12h e das 13h às 18h.



A titulação exigida é graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina, Nutrição, Enfermagem, Odontologia, Medicina, Farmácia ou Medicina Veterinária, com doutorado nas áreas Capes de Ciências Biológicas I, II, III, Medicina I ou II.



Economia



O edital nº 173/2019 oferece uma vaga para o departamento de Economia na Faculdade de Economia do campus-sede. A área de concentração é em Macroeconomia e Economia Brasileira. As inscrições devem ser feitas presencialmente na secretaria da unidade, das 7h às 19h entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2020.



Os interessados devem ter graduação em Administração, Ciências Sociais, Economia, Engenharia, Estatística, História ou Matemática; com mestrado em Economia.







Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.