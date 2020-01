Quinta-feira, 2 de janeiro de 2020, atualizada às 13h14

Confira o funcionamento da UFJF durante as férias acadêmicas

Da redação



Com o retorno do período letivo de 2020 marcado para o dia 2 de março, setores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) terão seus funcionamentos alterados em razão das férias acadêmicas. Confira como ficarão os horários nas unidades da UFJF em Juiz de Fora.

Restaurante Universitário (RU)

Funcionando desde o dia 7 de dezembro com horários alterados por conta do período de férias, a unidade do campus servirá, de segunda a sexta, o café da manhã no horário das 6h30 às 8h e almoço entre as 11h e 14h. A coordenação funciona das 8h às 17h. A Unidade Centro servirá apenas almoço, de segunda a sexta, entre 11h e 14h. A coordenação funciona de 8h às 14h, de segunda a sexta. Entre os dias 2 e 3 de janeiro, a coordenação da unidade campus terá funcionamento entre 9h e 15h.

Central de Atendimento (CAT)



A Central de Atendimento vai funcionar normalmente, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 12h.

Biblioteca Central

A Biblioteca Central terá seu funcionamento em escala de horas reduzida durante o período de férias escolares. Desde o dia 9 de dezembro, o espaço opera no horário das 7h às 19h, permanecendo assim até o retorno do período letivo, no dia 2 de março. O funcionamento das bibliotecas setoriais está condicionado ao funcionamento de seus respectivos cursos.

Hospital Universitário

As unidades Dom Bosco e Santa Catarina funcionarão normalmente.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico retornará às atividades no dia 6 de janeiro, funcionando para visitas nos horários de 8h às 17h, de terça a sexta, e de 9h às 17h aos domingos. A última entrada para visitantes é permitida até as 16h.

Centro de Ciências

O Centro de Ciências estará com programação especial a partir do dia 4 de janeiro, quando retoma suas atividades. Gincanas, oficinas, colônia de férias e novas sessões do planetário estarão disponíveis, além de visitas às exposições. A programação segue até o dia 2 de fevereiro.

Mamm e Memorial da República

O Museu de arte Murilo Mendes (Mamm) terá funcionamento normal durante o período de férias escolares, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados e domingos das 13h às 18h. O Memorial da República também funcionará normalmente, com horários de terça a sexta, das 9h às 18h, e sábados e domingos, das 13 às 18h.

Fórum de Cultura, Centro Cultural Pró-música, Cine-Theatro Central e Casa Helenira Preta



O Fórum de Cultura, o Pró-música e o Cine-Theatro Central terão funcionamento normal durante o período das férias acadêmicas. Já a Casa Helenira Preta retornará suas atividades em 6 de janeiro, tendo horário normal a partir da data.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.