Segunda-feira, 6 de janeiro de 2020, atualizada às 17h50

Colégio João XXIII sorteia 154 vagas para o ano letivo de 2020

Da redação



Estão abertos dois editais para o sorteio público de vagas referentes ao ano letivo de 2020 para o Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). São oferecidas 131 vagas na Educação de Jovens e adultos (EJA) e 23 para o 9º ano do Ensino Fundamental e 2º e 3º anos do Ensino Médio.



Para as pessoas com dificuldade de acesso à internet será disponibilizado um terminal na Secretaria do Colégio, de segunda à sexta-feira, das 10h às 16h e das 18h às 21h.



EJA



As vagas para a Educação de Jovens e adultos (EJA) são destinadas a candidatos nascidos até fevereiro de 2002. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 20 de janeiro no site do colégio. São 131 vagas para o Ensino Médio, sendo 60 para o 1º ano; 31 para o 2º e 40 para o 3º. O sorteio acontece no dia 23 de janeiro, a partir das 19h, no anfiteatro do Ensino Fundamental do Colégio. Confira o edital.



Ensino Regular



Os interessados podem solicitar até esta quarta-feira, 8, a isenção da taxa de R$ 42 para o sorteio das vagas remanescentes do Ensino Regular. São ofertadas 23 vagas, sendo uma para o 9º ano do Ensino Fundamental e 11 para o 2º e 3º anos do Ensino Médio. O resultado da isenção será divulgado no dia 10, e a inscrição pode ser feita de 15 a 29 de janeiro. O sorteio acontece no dia 6 de fevereiro, a partir das 18h30. Confira o edital



