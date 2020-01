Terça-feira, 7 de janeiro de 2020, atualizada às 15h31

UFJF divulga notas do módulo III do Pism 2020



A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) divulgou nesta terça-feira, 7, as notas do Módulo III do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2020. A consulta pode ser feita neste link. As notas são divulgadas com a aplicação do peso. Confira o edital.



Após a divulgação das notas, os candidatos têm das 9h às 16h da quarta-feira, 8, para interpor recursos. Para isso, é necessário preencher formulário próprio disponível no site da Copese e entregá-lo pessoalmente na Central de Atendimento em Juiz de Fora ou ou enviá-lo por e-mail para vestibular@ufjf.edu.br. Pode ser pedida revisão de até dois conteúdos, sendo cobrada taxa de R$ 24 por conteúdo.



O resultado dos recursos será divulgado juntamente com o resultado final do Módulo III, no dia 16 de janeiro.



As notas dos módulos I e II serão divulgados no dia 10 de março.





