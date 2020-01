Segunda-feira, 13 de janeiro de 2020, atualizada às 13h

Cursinho pré-vestibular gratuito da UFJF abre 70 vagas

Da redação



O cursinho popular Garra, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) abriu 70 vagas em 2020. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de janeiro, por meio de formulário on-line. Podem participar alunos que já concluíram ou estão cursando o 3º ano do Ensino Médio em escola pública ou estudantes, com bolsas integrais, de escolas particulares. O processo seletivo possui limite de 700 candidatos. Sendo assim, as inscrições serão fechadas tão logo esse número seja atingido, mesmo que antes do prazo final.

O curso é gratuito e visa a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h30, na Faculdade de Letras (Fale), no campus da UFJF. O aluno deve disponibilizar sábados e domingos, predeterminados em calendário, no período da tarde, para realização de simulados obrigatórios.

Posteriormente às inscrições, o candidato deve realizar a avaliação diagnóstica, marcada para dia 2 de fevereiro, às 14h. Os locais serão informados com uma semana de antecedência, através do Facebook e do e-mail do candidato.

A fase seguinte do processo é o sorteio para os aprovados na avaliação diagnóstica. Sendo sorteado, o candidato passa para a fase de entrevistas. Das 70 vagas, sete são reservadas para alunos com mais de 30 anos que ainda não ingressaram no ensino superior e outras sete para ex-alunos do projeto que ainda não conseguiram aprovação no curso desejado. Caso não sejam sorteados dentro da reserva de vagas, seguem concorrendo às outras disponíveis.

Garra

O cursinho popular, projeto de extensão da UFJF, está em seu quarto ano de atividade e conta atualmente com 50 membros. A iniciativa é gerida, em grande parte, por alunos da instituição e visa a oferecer mais oportunidades de ingresso em universidades através de aulas preparatórias para o Enem. Os próprios alunos da UFJF são divididos em professores, monitores, coordenadores e diretores.

