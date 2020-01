Terça-feira, 14 de janeiro de 2020, atualizada às 18h30

CEM abre inscrições gratuitas para cursos e Educação de Jovens e Adultos

Da redação



O Centro de Educação de Jovens e Adultos “Doutor Geraldo Moutinho” (CEM) oferece vagas para cursos e Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma gratuita, para maiores de 12 anos. Os horários de aula disponíveis são para manhã, tarde e noite.



Os interessados devem ir até o CEM, na Travessa Dr. Prisco, 57, Centro, até a próxima sexta-feira, 17, das 8h às 14h (respeitando o limite de 50 senhas distribuídas por dia), para matrícula, levando cópia da carteira de identidade (RG) ou certidão de nascimento, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência atual. As vagas serão disponibilizadas até o final do prazo ou até que sejam preenchidas.



As vagas são para os cursos: espanhol (manhã e tarde), desenho (manhã e noite), dança (manhã, tarde e noite), violão (manhã), futsal (tarde e noite), capoeira (tarde), tetro (manhã e tarde), atividade física (tarde e noite), contação de história (noite), dança de rua (manhã, tarde e noite), arte e costura (manhã e tarde), manicure (manhã e tarde), confecção de bolsa (tarde), confecção de boneca (manhã e tarde) e artesanato (manhã e tarde).



As vagas para os cursos de libras e informática estão esgotadas.



Além disso, ainda há vagas para escolarização da EJA, nos períodos da manhã, tarde e noite, e ensino regular manhã e tarde a partir dos 12 anos completos.



Os documentos necessários para matrícula dos alunos maiores de 18 anos são: declaração da escola com data atual ou histórico escolar original, xerox da carteira de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF). Menores de idade precisam de certidão de nascimento e xerox da identidade e de Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos responsáveis, xerox do comprovante de residência atual, cartão SUS e cartão Bolsa Família (se for o caso).

