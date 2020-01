Terça-feira, 21 de janeiro de 2020, atualizada às 14h13

UFJF oferece1.386 vagas pelo Sisu 2020

Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece 1.386 vagas para os candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). No total, são 61 opções de cursos divididos nos campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. Também estão publicados no site do Ministério da Educação (MEC), a íntegra do quantitativo de vagas, a divisão e a lista de cursos que serão ofertados pela instituição. Além disso, é possível ver as vagas disponibilizadas para política de cotas e como funciona a reserva de vagas, clicando no nome do curso indicado.

Nesta edição, 1.174 oportunidades são oferecidas para 51 cursos do campus-sede e 212 para dez graduações em Governador Valadares. As vagas são distribuídas em nove grupos de acesso diferentes. Entre elas, 678 são destinadas à ampla concorrência; e 708 cumprem a Lei nº 12.711/2012, sendo para os demais oito grupos, de acordo com o perfil de cada estudante.

Para concorrer às vagas, os candidatos precisam fazer a inscrição no Sisu até o dia 24 de janeiro. O resultado da chamada regular vai estar disponível no dia 28 do mesmo mês e o período para participar da lista de espera começa no dia 29, estando aberto até 4 de fevereiro.

As convocações dos candidatos em lista de espera pelas instituições são divulgadas entre os dias 7 de fevereiro e 30 de abril.

Confira o cronograma

21/1 a 24/1

Período de inscrições

28/1

Resultado da chamada regular

29/1 a 4/2

Prazo para participar da Lista de Espera

07/2 a 30/4

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data

Como me inscrever?

Os interessados em concorrer a uma das vagas no primeiro semestre de 2020 precisam ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e não podem ter zerado a prova de redação. O Sisu vai receber inscrições, exclusivamente pelo site do sistema, dentro do prazo estabelecido. Para ter acesso, é preciso informar o número de inscrição do Enem 2019 e a senha cadastrada atualmente no sistema. Cada candidato vai poder se inscrever em até duas opções de curso, sendo possível alterá-los durante o período das inscrições. Durante este prazo, o sistema calcula e atualiza, uma vez ao dia, a nota de corte de cada curso. Caso não seja selecionado na chamada regular o candidato pode escolher, para a lista de espera, a primeira ou a segunda opção informada no período de inscrição. O procedimento é gratuito.

