'Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, atualizada às 8h50

Começa pré-matrícula on-line para aprovados no Pism da UFJF



Da redação



Os candidatos aprovados no primeiro semestre de 2020 na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) por meio do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism Triênio 2017-2019) têm até às 23h59 de domingo, 26 de janeiro, para realizar esta pré-matrícula, fase obrigatória da matrícula na UFJF.

Aqueles que não foram aprovados na chamada regular devem ficar atentos ao cronograma de reclassificação disponível no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). Estão previstas cinco chamadas para o primeiro semestre e nove para o segundo. O primeiro edital será divulgado no dia 12 de fevereiro.

Caso ocorra algum erro para realização da pré-matrícula on-line, o candidato deve enviar e-mail para o endereço cdara@ufjf.edu.br até o prazo final, uma vez que a matrícula não pode ser requerida após o período estabelecido para o respectivo edital.

Matrícula presencial

Também já está disponível um guia com as orientações para a matrícula presencial. A primeira matrícula presencial ocorre no campus-sede nos dias 30 e 31 de janeiro e, em Governador Valadares, nos dias 3 e 4 de fevereiro, para os candidatos aprovados para o primeiro semestre. As datas e horários são diferentes para cada curso e devem ser consultadas no cronograma disponibilizado no site da Cdara.

Para realizar a matrícula presencial, é preciso ter feito a pré-matrícula on-line e portar os documentos exigidos de acordo com o grupo de vagas do candidato.

Os candidatos aprovados sem indicação de semestre devem acompanhar todos os editais de reclassificação do primeiro semestre, conforme os cronogramas de reclassificações do Pism para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. Caso não sejam convocados para o primeiro semestre, devem consultar o edital de convocação do segundo semestre, que também já tem data prevista no cronograma. Eles farão a pré-matrícula on-line entre os dias 17 e 21 de junho e a matrícula presencial entre os dias 25 e 26 de junho.

