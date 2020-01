Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, atualizada às 8h30



Duas alunas do CPC da Prefeitura são aprovadas em primeiro lugar na UFJF



Da redação



Mariana Vieira de Paula (18 anos - na foto ao lado, de beca), aluna do Curso Preparatório para Concursos (CPC) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), foi aprovada em primeiro lugar no curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



Sua preparação para o vestibular começou em 2017 e ela será a primeira dos quatro irmãos a entrar em uma faculdade. “A equipe foi muito atenciosa e proporcionou suporte para que eu pudesse estudar e me dedicar, não só durante as aulas, mas também em casa. Nesses últimos tempos, eu me dediquei exclusivamente aos estudos, ia para o colégio na parte da manhã e para o cursinho à tarde. Foram momentos árduos, mas hoje vejo que valeu a pena todo esforço", disse a estudante.

Outra aluna que também se destacou foi Larissa Souza (17 anos). A juiz-forana é a primeira colocada nas provas de seleção ao curso de Enfermagem da UFJF e se matriculou em 2018 no curso. “O CPC foi muito importante na minha formação, porque seria difícil arcar com as mensalidades de outros cursinhos. Lá, eu obtive base e tive contato com professores muito atenciosos, além do ensino de qualidade, que oferece materiais didáticos, exercícios, simulados, oficinas de redação e plantão tira-dúvidas”. Ver seu nome dentre os aprovados foi emoção que Larissa garante jamais esquecer: “Ainda mais no curso que sonhei. A paixão pela área vem desde o ensino médio, quando tive oportunidade de fazer curso de primeiros socorros, e agora é real. Sou uma futura enfermeira”.

Inscrições em fevereiro

As inscrições para o CPC neste ano serão realizadas entre 3 e 7 de fevereiro. Os cadastros devem ser realizados das 8hàs 11h30 ou das 14h às 17h30, na sede do curso, na Rua Marechal Deodoro, 230, terceiro andar. Quem é cadastrado no Bolsa Família ou no Benefício de Prestação Continuada (BPC) tem direito a isenção da taxa. Não há mensalidade.



Para se cadastrar, são necessários os seguintes documentos (originais):



– Carteira de identidade;



– Cadastro de Pessoa Física (CPF);



– Comprovante s de renda familiar; de residência; e de recebimento do Bolsa Família ou BPC, se for o caso.



