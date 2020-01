Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, atualizada às 15h37

PJF inicia na próxima semana inscrições para o Cartão Passe Fácil Estudante

Da redação



As inscrições para o programa municipal Cartão Passe Fácil Estudante estarão abertas na próxima semana, a partir de segunda-feira, 3 de fevereiro. O benefício, oferecido em parceria com a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), concede ao aluno da rede municipal de ensino gratuidade no transporte coletivo urbano. O cadastramento poderá ser feito até 31 de março.



O aluno interessado em obter o benefício deverá estar matriculado e frequente em instituição de ensino, residir a mais de um quilômetro da escola e ter renda familiar bruta de até dois salários mínimos, além de seguir outros critérios, estabelecidos no edital pjf.mg.gov.br.



O primeiro passo para requerer o cartão é ir à agência do Espaço Cidadão mais perto da residência, entre 8h e 18h. Confira os endereços:



Central: Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, Centro;

Sul: Rua Porto das Flores, 270, Bairro Santa Luzia;

Norte: Rua Inês Garcia, 357, Benfica;

Oeste: Avenida Presidente Costa e Silva, 1.800, São Pedro;

Nordeste: Rua Santa Terezinha, 172, Santa Terezinha.



O candidato deverá levar os originais e cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), certidão de casamento, comprovante de residência, renda familiar, matrícula do aluno e declaração de frequência. Os estudantes já cadastrados não precisam efetivar nova inscrição. Após este processo, o material seguirá para análise da Supervisão de Transporte Escolar (STE) da SE, que emitirá parecer.



A Secretaria de Educação informa que os responsáveis pelos alunos e estudantes menores de 18 anos podem procurar a escola na qual o candidato está matriculado, para solicitar a ficha de inscrição e o comprovante de matrícula.

