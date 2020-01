Segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, atualizada às 16h41

UFJF abre sete vagas para professor substituto



Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou sete novos editais de seleção de professores substitutos. As vagas são destinadas aos institutos de Ciências da Vida (ICV), de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), no campus avançado de Governador Valadares; também há vagas oferecidas pelo Departamento de Construção Civil da Faculdade de Engenharia e pelo Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (Facc) – as duas últimas no campus de Juiz de Fora.



Vagas em GV



São oferecidas duas vagas no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas do campus avançado. A primeira delas (edital) é destinada ao Departamento de Ciências Contábeis, com área de concentração em Contabilidade Avançada, Contabilidade Geral e Contabilidade Tributária. As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de fevereiro, presencialmente, na Secretaria da Graduação do ICSA (Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 330, Prédio da Faculdade Pitágoras, sala 300, Centro, Governador Valadares), das 7h às 19h.



A outra vaga do ICSA é destinada ao Departamento de Direito e regida pelo (edital), com área de concentração em Direito Empresarial. Os interessados devem se inscrever na Secretaria do Instituto, até o dia 4 de fevereiro, no horário de 8h às 18h.



Já o Instituto de Ciências da Vida oferece três vagas: duas no Departamento de Medicina e uma no de Odontologia. As vagas para a Medicina têm como áreas de concentração Doenças Infecto-parasitárias (edital) e Reumatologia (edital). As inscrições para ambos os editais devem ser feitas até o dia 4 de fevereiro, das 7h às 19h, na Secretaria do Departamento de Medicina da UFJF (Rua Jair Rodrigues Coelho, 211, Vila Bretas, Governador Valadares).



A vaga para o Departamento de Odontologia do ICV está na área de concentração Prótese Dentária e Oclusão (edital). Os interessados devem se inscrever na Secretaria do Departamento de Odontologia da UFJF (Av. Dr. Raimundo Monteiro Rezende, 330, sala 301, Centro, Governador Valadares) até o dia 4 de fevereiro, das 9h às 12h e das 13h às 18h.



Vagas em Juiz de Fora



Ainda são oferecidas duas vagas para professores substitutos no campus de Juiz de Fora. A primeira delas, que obedece ao (edital), é destinada ao Departamento de Ciências Administrativas da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, com área de concentração em Estudos Organizacionais e Administração Geral. Os candidatos devem se inscrever na Secretaria da Facc, até o dia 31 de janeiro, entre 8h e 18h30.



Por sua vez, o (edital) oferta uma vaga no Departamento de Construção Civil da Faculdade de Engenharia, com área de concentração em Tecnologia I (Materiais) e Tecnologia II (Técnicas Construtivas). As inscrições também devem ser feitas até o dia 31 de janeiro, na Secretaria da Faculdade de Engenharia, das 9h às 12h e das 13h às 18h.



Regras gerais



Todos os processos seletivos são regidos pelo Edital nº 147/2019, que estabelece as condições gerais para realização de processos seletivos simplificados para contratação de professor substituto. As vagas têm regime de trabalho de 40 horas semanais.

