Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020, atualizada às 14h13

Juiz de Fora ganhará escola SESI para 2 mil alunos

Da redação



A Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) irá construir uma nova escola SESI em Juiz de Fora, em terreno localizado próximo à Rodoviária e ao Shopping Jardim Norte. Segundo a nota, "a unidade será voltada para educação do Ensino Fundamental I, II e Ensino Médio, com capacidade para cerca de 2 mil alunos. O investimento está em fase de elaboração de projeto. Durante este ano será construído o projeto e informações sobre o início das obras e prazos de conclusão serão fornecidas pela entidade assim que o planejamento estiver definido. A FIEMG está preparada para levar adiante esta obra, realizando uma gestão responsável dos recursos do Sistema S".

Por meio de sua assessoria, o presidente da FIEMG Regional Zona da Mata, Aurélio Marangon Sobrinho, destacou que esta é uma conquista resultante do trabalho de todos os presidentes de Sindicatos da Indústria da região. “No ano passado levamos a demanda ao presidente da FIEMG, Flávio Roscoe, que nos garantiu que assim que houvesse recursos disponíveis, retomaria o projeto desta escola, que representa um antigo anseio da sociedade pela volta do ensino SESI em Juiz de Fora".

Segundo o último levantamento da federação, de 2018 para 2019, o SESI cresceu em estudantes matriculados na região: em Barbacena, passou de 670 para 789; em São João del-Rei, de 497 para 511; em São João Nepomuceno, de 418 para 516; em Ubá, de 528 para 600.

