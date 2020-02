Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, atualizada às 8h36

Professores da rede municipal entram em greve a partir da próxima quarta-feira

Os professores da rede municipal em Juiz de Fora vão entrar em greve na próxima quarta-feira, 19 de fevereiro. A decisão foi anunciada durante assembleia realizada nessa quarta-feira, 12. Segundo a nota, "a greve é por tempo indeterminado, em defesa dos direitos históricos do plano de carreira e pela imediata realização de concurso público. A paralisação dessa quarta-feira contou com 84,3% de adesão dos educadores".

A assessoria do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro/JF), explica que a "Administração apresentou em junho do ano passado proposta de mudança na carreira que significa drástica retirada de direitos do Magistério. Após meses de análise e discussão da proposta, a iniciativa foi rejeitada, em assembleia no final do ano passado, pela categoria. A ampliação de jornada, intensificação do trabalho com consequências para a saúde do educador, redução do número de postos de trabalho na rede, restrição de conteúdo, como informática e música, para estudantes são algumas dos desdobramentos graves da proposta identificados e denunciados pelo Magistério".

Além disso, o categoria reivindica a realização imediata do concurso público. "A prefeitura não realiza concurso para área há dez anos. Ainda assim, a Administração afirmou que enviará até 18 de fevereiro mensagem sobre o tema à Câmara. Diante desse cenário, os educadores definiram pela greve".

Uma comissão formada pela direção do Sinpro-JF e por educadores da base, após a assembleia, seguiu até à Câmara para conversar com os vereadores. A categoria propõe a assinatura de um termo de compromisso dos parlamentares de que não devem votar qualquer matéria sobre o assunto sem antes ouvir a representação dos educadores.

Nesta quinta-feira, 13, a paralisação de 48 horas continua com a participação do Magistério em audiência pública na Câmara. Uma nova assembleia está marcada para o dia 19.

O Portal ACESSA.com entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Administração e Recursos Humanos (SARH) e aguarda retorno.



