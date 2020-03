Sábado, 29 de fevereiro de 2020, atualizada às 09h28

Mais de 19 mil alunos voltam às aulas nesta segunda-feira na UFJF

Da redação



Mais de 19 mil alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), dos campi sede e de Governador Valadares, voltam às aulas nesta segunda-feira, 2 de março. São esperados cerca de 2.500 novos discentes que ingressaram por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) e do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) para este primeiro semestre.



Para orientar os novos alunos, a UFJF promove a Recepção aos Calouros na terça-feira, 3, às 17h, no Cine-Theatro Central. No evento, serão passadas informações sobre o funcionamento da Universidade, oportunidades e bolsas na instituição. A apresentação cultural fica por conta do Parangolé Valvulado.



A cada início de semestre, a instituição reitera a proibição dos trotes. Aqueles que se sentirem lesados ou constrangidos podem recorrer à Central de Atendimento ou à Ouvidoria. De acordo com a Lei Municipal 13.028, o trote também é proibido nas ruas da cidade, estando os diretórios e centros acadêmicos sujeitos à multa. São estimuladas ações solidárias, promovidas pelos alunos de diversos cursos, para a recepção e a integração dos estudantes.



As aulas começam nesta segunda, mas, segundo orienta a UFJF, há outras datas importantes que precisam ser lembradas, como análise de matrículas, aproveitamento de disciplinas e recessos acadêmicos. Para não perder os prazos, é importante conhecer o calendário acadêmico.



Recapeamento



Junto à volta das aulas, estão acontecendo as obras do recapeamento asfáltico do anel viário da UFJF. Os trabalhos devem impactar o trânsito dentro da campus, mas as atividades acadêmicas não serão afetadas.

