Quarta-feira, 4 de março de 2020, atualizada às 11h30

Quatro escolas estão fechadas por conta das chuvas em Juiz de Fora



Da redação



As escolas municipais Vitor Belfort Arantes (Sarandira), Almerinda Oliveira Tavares (Chapéu D`uvas), Maria Aladia Sant`Ana (Varginha) e Nagib Félix Coury (Toledo) ficarão fechadas nesta quarta-feira, 4 de março, por conta das intensas chuvas que atingiram a cidade.

Conforme a Secretaria de Educação, as instituições de ensino não foram afetadas diretamente. Entretanto, o acesso está restrito devido as estradas de terra não apresentarem condições de passagem, o que dificulta a chegada, tanto dos profissionais da educação, como dos alunos. Dentre as quatro escolas, a Nagib Felix, que também tem parte do seu funcionamento em Penido, tem aula neste bairro normalmente."





