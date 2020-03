Quinta-feira, 12 de março de 2020, atualizada às XXhXX

Jardim Botânico abre mais de 80 vagas para visitação de grupos



O Jardim Botânico da UFJF abriu 84 vagas para receber grupos escolares e de instituições diversas. As oportunidades são para grupos, com a primeira data em 7 de abril e a última em 30 de junho. Os professores interessados em levar sua turma já podem agendar as visitas.

Para o agendamento, o profissional da escola deve preencher formulário disponível no site com todas as informações escolares. O número de visitantes não pode ultrapassar 45 alunos e 5 professores, ou seja, no máximo 50 pessoas por visitação.

As visitas escolares ocorrem de terça a sexta-feira, em dois turnos. Na parte da manhã, das 8h às 12h, e à tarde, das 13h às 17. Há vagas para turmas desde o maternal até o ensino médio. Além disso, grupos de faculdades, associações de moradores, escoteiros, entre outros, com interesse em realizar a visitação e o processo de educação ambiental no Jardim podem participar.

Após o agendamento, será enviado por email uma declaração que apresenta informações e a autorização da escola em relação aos compromissos e riscos da visita. O documento deverá ser impresso e assinado pela direção da escola, sendo condição obrigatória a entrega da declaração na portaria do Jardim Botânico.

Durante o passeio

Os grupos podem escolher entre os cinco roteiros de visitação ou indicar um percurso próprio, acompanhado dos monitores de Educação Ambiental. Nessa caminhada pelo Jardim pode ter aquela paradinha para o lanche, levado pelos próprios participantes. Basta solicitar esse int

O roteiro

Os grandes grupos vegetais: Com foco nos grupos vegetais, esse roteiro busca apresentar e analisar a diversidade do jardim. Os pontos de visitação destacam as características morfológicas, ecológicas e evolutivas, além da importância econômica das espécies presentes no percurso. Assim, este roteiro estabelece um diálogo direto com os temas lecionados nas escolas, funcionando como um instrumento complementar de ensino aos professores.

Sugestão etária: a partir de 12 anos.

Tempo estimado: uma hora.



Diversidade vegetal e etnobotânica: Esse roteiro explora a diversidade vegetal e os saberes populares associados a tais recursos. Para além dos nomes científicos e populares das espécies, o roteiro enfoca principalmente os saberes indígenas, quilombolas, campesinos e tradicionais. Os pontos de visitação desmistificam os saberes “não acadêmicos” como sendo inferiores.



Sugestão etária: livre.

Tempo estimado: três horas.



Processos e relações ecológicas: A diversidade vegetal não é algo estático, pelo contrário, as espécies se relacionam de diferentes maneiras. O roteiro explora as relações entre as espécies como uma constante alteração, revelando processos intrigantes como o mutualismo, o parasitismo e a competição.



Sugestão etária: a partir de 10 anos.

Tempo estimado: duas horas.



Socioambientalismo: Com foco crítico nas questões históricas, políticas e econômicas da relação entre sociedade e natureza, o roteiro propõe um debate relacionado aos conceitos e estruturas sobre o meio ambiente. Nas discussões propostas, que buscam desmistificar discursos hegemônicos, temas como as reais causas da perda da biodiversidade e a importância da agricultura familiar.



Sugestão etária: a partir de 12 anos

Tempo estimado: três horas.



Mitos, heroínas e heróis brasileiros: Como uma forma de resgate e valorização da cultura nacional, o roteiro foca nos mitos, heroínas e heróis populares da nossa história. Para além de relatos ou causos, há a preocupação de discutir temas fundamentais a uma sociedade mais justa, respeitosa e igualitária, como feminismo, racismo e etnocídio.

