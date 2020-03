Segunda-feira, 16 de março de 2020, atualizada às 10h17

UFJF mantém aulas mesmo com confirmação de coronavírus em JF; APES-JF discorda de decisão



Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) decidiu em reunião extraordinária neste domingo, 15 de março, que as aulas não serão suspensas neste primeiro momento. A decisão foi tomada pelo Comitê de Monitoramento e Orientação de Conduta da UFJF sobre o COVID19 (coronavírus), composto ainda por representantes da Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora (Apes), Diretório Central dos Estudantes (DCE) e do Colégio de Aplicação João XXII.



Em terceira nota divulgada no site da Universidade, o Comitê destaca que até o presente momento, dia 15 de março de 2020, às 19h, Juiz de Fora possui um caso importado confirmado, e Governador Valadares não apresenta casos confirmados de COVID-19 pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Assim, entendem que ações isoladas como o cancelamento de atividades acadêmicas apenas pela UFJF não terão efeito significante no contingenciamento da doença na cidade.



A UFJF está acordando ações com as autoridades locais e, para tanto, agendou reunião para segunda, 16, entre os comitês da UFJF e da Prefeitura de Juiz de Fora. Quando houver algum caso de contágio comunitário em Juiz de Fora e/ou Governador Valadares, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, será necessário e inevitável o cancelamento de todas as atividades da UFJF no respectivo campus;



"Ressaltamos que o comitê se reúne diariamente, e avaliará a situação epidemiológica local e orientará a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Juiz de Fora.



O comitê sugere a realização de uma reunião extraordinária do Conselho Superior para discutir os impactos e as medidas administrativas e acadêmicas necessárias para o enfrentamento da epidemia".



Apes-JF discorda de posicionamento da UFJF



Em nota divulgada na manha desta segunda, 16, a Diretoria da APES dis que participou do Comitê de monitoramento e orientação de conduta da UFJF, ocorrida no domingo, 15, em condição de observadora. Por tanto, as deliberações e notas d Comitê não representam o posicionamento da entidade nem da sua Diretoria.



"Atuando na defesa dos docentes e das docentes, da comunidade acadêmica e da cmunidade de Juiz de Fora e região, a Diretoria da APES manifesta-se favorável a suspensão imediata das atividades da UFJF e do IF Sudeste MG, solicitando às respectivas administrações a não postergarem ainda mais tal decisão".



UFV suspende aulas



No sábado, 14, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) suspendeu as aulas, por tempo indeterminado a partir desta segunda, 16. Estarão suspensas as atividades acadêmicas nos ensinos médio e técnico, cursos de graduação e pós-graduação e Educação Infantil nos campi Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba. Os concursos públicos agendados também foram cancelados provisoriamente. A SES-MG ainda não confirmou caso de coronavírus em Viços, apenas suspeitos.



As atividades técnico-administrativas estarão mantidas e serão constantemente avaliadas pela Administração.



"A administração da UFV lamenta todos os transtornos advindos desta decisão, mas reforça que preza pela segurança de nossa comunidade. As reavaliações serão constantes e todas as ações e mudanças decisórias serão prontamente comunicadas em nossos meios de comunicação oficiais. Pedimos a todos que tenham calma e ajam com seriedade e precaução, imbuídos do espírito comunitário de prevenção e responsabilidade que a COVID-19 exige", diz comunicado.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.