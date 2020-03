Quinta-feira, 19 de março de 2020, atualizada às 8h27

UFJF suspende atividades presenciais por 15 dias



Da redação



O Conselho Superior (Consu) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) suspendeu as atividades presenciais por 15 dias, podendo a mesma ser prorrogada a qualquer tempo, conforme orientação do Comitê de Monitoramento e Orientação de Conduta sobre o coronavírus – e a manutenção de ações e serviços essenciais e estratégicos em virtude da pandemia. O Conselho analisou, discutiu e aprovou uma resolução com esses objetivos.

O reitor da UFJF, Marcus David, abriu a reunião falando da velocidade com que novas informações sobre o vírus são divulgadas e da sinalização de que será necessário fazer mudanças na proposta de resolução apresentada pela Administração Superior ao Consu. Algumas das preocupações apresentadas inicialmente envolvem algum tipo de normatização sobre a questão dos terceirizados e a proposta do governo de pedido de estado de calamidade pública no país.

Na sequência, o secretário-geral do Consu, Rodrigo de Souza Filho, iniciou a leitura de cada artigo da minuta de resolução. Em um primeiro momento, foram apresentadas as definições do que poderiam consideradas atividades estratégicas e essenciais, segundo a proposta de resolução. O tema foi aberto para discussão dos conselheiros. Foi deliberado que são consideradas atividades, serviços e setores essenciais e estratégicos: segurança, saúde, comunicação, sistema de informação, Gabinete da Reitoria, Secretaria Geral, secretarias das pró-reitorias acadêmicas, assistência estudantil, Ouvidoria, pagamento de fornecedores, de pessoal e de bolsas, gestão de contratos, licitações e Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara).

A reunião prosseguiu com outras deliberações sobre o funcionamento dos setores essenciais e estratégicos.



Ao final da reunião, o Consu constituiu ainda um comitê administrativo sobre o assunto, composto por três membros representantes da Administração Superior, três membros do Conselho e dois representantes de cada entidade representativa, sendo elas a Associação dos Professores do Ensino Superior de Juiz de Fora (Apes JF), o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da UFJF (Sintufejuf) e o Diretório Central dos Estudantes (DCE). Foram escolhidos como membros do Consu no comitê a diretora da Faculdade de Comunicação, Marise Pimentel Mendes e os conselheiros do Conselho Setorial de Graduação, Raphael Fortes Marcomini e Thiago César Nascimento. A Administração Superior e as entidades farão suas indicações posteriormente.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.