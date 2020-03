Quarta-feira, 25 de março de 2020, atualizada às 9h30

UFJF suspende calendário acadêmico

Da redação



Nesta terça-feira, 24 de março, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou a Resolução nº 23/2020 que suspende, por tempo indeterminado, o calendário acadêmico. A medida passa a valer a partir desta quarta-feira, 25. A suspensão será aplicada em todos os cursos de graduação, presenciais e a distância, dos campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares.



De acordo com a resolução, o Conselho Setorial de Graduação (Congrad) deverá propor novo calendário para cumprir as demandas acadêmicas e avaliativas que ainda não foram realizadas, assim que o Conselho Superior (Consu) indicar o retorno das atividades. A medida foi tomada em razão da suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais no âmbito da UFJF, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.





