Quarta-feira, 1 de abril de 2020, atualizada às 15h17

Nove instituições oferecem cursos gratuitos online para período de quarentena do coronavírus



Angeliza Lopes

Repórter

Com a necessidade permanecerem em regime de quarentena, para reduzir o número de casos de coronavírus, muitas pessoas estão aproveitando que estão em suas casas para profissionalizarem-se através de cursos online. As instituições de ensino, que também estão paradas, devido atual situação em todo o país, estão optando por fornecerem conteúdos gratuitos em suas plataformas para estimular todos de forma produtiva.



A ACESSA.com listou abaixo nove instituições de ensino e sites de marcas com cursos de Ensino a Distância (EaD), que podem ser úteis para fortalecer seu currículo, já que algumas garantem certificação, ou, simplesmente, para consumir conhecimentos novos. Veja a lista abaixo:



Senar



O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) ampliou o número de vagas no EaD, que visa contribuir com a formação e a profissionalização das pessoas do meio rural em todo o território nacional.



São 70 cursos gratuitos, com certificação. A duração pode variar de 30 a 75 dias. Os cursos com matrículas abertas são das seguintes áreas: Produção Vegetal, Minha Empresa Rural, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no Cerrado, Agricultura de Precisão, Gestão de Riscos, Bioma Mata Atlântica, Campo Sustentável, Bioma Cerrado, Programa Integração Lavoura-Integração-Floresta, Qualidade de Vida, Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Floricultura, Heveicultura, Ovinocultura, Silvicultura, Suinocultura, Inclusão Digital.



Para se matricular, basta acessar o link www.ead.senar.org.br/cursos.



Senai-MG



Para ajudar os empregados da indústria, alunos do Senai-MG e toda a comunidade que está com suas atividades paralisadas, a instituição disponibiliza, gratuitamente, cursos de Educação a Distância (EaD) autoinstrucionais.



As opções disponíveis são: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Fundamentos de Logística, Lógica de Programação, Metrologia e Noções Básicas de Mecânica Automotiva e Propriedade Intelectual são



A inscrição deve ser feita pelo endereço www.fiemg.com.br/ead/cursos-gratuitos/.



Os cursos ficarão disponíveis durante o período da pandemia do novo coronavírus e têm uma carga horária de 14 horas. A data de realização de cada curso varia em função da inscrição de cada participante, que terá até 31 dias para finalizar o conteúdo.



Sebrae-MG



O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas) lançou campanha e portal web Em frente, Empreendedor! Conte com o Sebrae Minas na luta contra o coronavírus. A ação consiste na oferta de cursos online, cartilhas, infográficos, e-books e outros conteúdos digitais exclusivos. A programação vai até sábado, 4 de abril.



Ao longo desta semana, os empreendedores poderão conferir, diariamente, palestras online com orientações aos empresários. Os vídeos abordam temas como gestão financeira, crédito, liderança, marketing digital, estratégia e gestão, entre outros, tudo com foco no cenário de enfrentamento da pandemia.



Faber-Castell



A Faber-Castell, empresa produtora de material de escritório, liberou o acesso gratuito a todos os cursos da sua plataforma online. As aulas infantis e adultas ficaram disponibilizadas até o dia 19 de abril.

Os cursos variam entre Básico, Intermediário, Avançado e Combos, como: Monstros Incríveis; Play na Criatividade; Dicas de Composição e Galáxias em Aquarela.



As aulas são oferecidas através do site www.cursos.faber-castell.com.br/.



Estácio de Sá



A Estácio de Sá selecionou vários cursos de seu portfólio e liberou de forma gratuita durante esse período, para que profissionais e estudantes possam aprimorar sua carreira e seus conhecimentos pessoais. Os cursos foram divididos em quatro áreas de interesse: administração, gestão e engenharia educação gastronomia e computação.



Todo o material didático foi elaborado pela Estácio e está disponível na plataforma, com vídeos, e-books e testes de conhecimento.



Para se inscrever e iniciar os estudos basta entrar no site www.cursosgratuitos.estacio.br.



Senac EAD



O Senac EAD disponibilizou, gratuitamente, 20 cursos, entre extensão universitária e livres - com certificado, válido em todo o território nacional.



Os cursos disponíveis estão concentrados em três áreas, sendo elas: Educação, Gestão e Saúde para a modalidade extensão universitária. Já os cursos livres são bastante variados, passando por Administração do Tempo, Desenvolvimento de Equipe, Estilo e Imagem Pessoal, Aproveitamento Integral, entre outros. Os vídeos são direcionados a vários perfis de público, como Processos de Logística Reversa, Mediação e Licenciamento Ambiental.



Confira a lista completa, disponibilizada através do site www.ead.senac.br.



FGV



A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a primeira instituição brasileira a ser membro do Open Education Consortium (OEC), um consórcio de instituições de ensino de diversos países que oferecem conteúdos e materiais didáticos sem custo, pela internet.



Ela liberou 55 cursos em sua plataforma de ensino online, como: Análise introdutória de crédito e risco de crédito; Apresentação do sistema tributário nacional; Aspectos mercadológicos na gestão de Preços: conceitos fundamentais; Bases conceituais dos modelos de gestão; BSC: introdução à criação e execução da estratégia; Cálculo financeiro básico para administração financeira; Como fazer investimentos 1, entre outros. Todos os cursos têm certificação ao final. Após ser aprovado, o próprio estudante emite o documento via web.



Para acessar, só entrar no link www.educacao-executiva.fgv.br/cursos/online.



USP



Neste período em que a orientação é ficar em casa, uma boa opção de cursos sistemáticos são os oferecidos no canal do Youtube da Universidade de São Paulo (USP). São diversos conteúdos que abordam temas nas áreas da Matemática, Português, Química, Direito, Física, História, entre outros.



Não é necessário cadastro prévio, já que a sequência de aulas estão disponíveis de forma aberta no Youtube.



Acesse pelo link Canal USP.



IF Sudeste



O Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IF Sudeste) liberou 25 cursos online gratuitos. São diversas áreas de ensino disponíveis: Informática, Ciências Exatas e Aplicadas, Ambiente e Saúde, Gestão e Negócios, Pré-vestibular e Preparatório para o Processo Seletivo do Instituto.



Para se inscrever e saber mais detalhes, acesse o site do Instituto Federal.



Os requisitos e prazos para se inscrever variam de acordo com o curso pretendido.





