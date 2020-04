Segunda-feira, 6 de abril de 2020, atualizada às 15h09

Decreto federal confirma Marcus David por mais quatro anos como reitor da UFJF



Da redação



O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Marcus Vinicius David foi reconduzido ao cargo após decreto do governo federal publicado nesta segunda-feira, 6 de abril. Marcus David estará à frente da Universidade durante o próximo quadriênio (2020-2024). Na manhã desta segunda-feira, 6, o reitor e a vice-reitora Girlene Alves concederam entrevista coletiva à imprensa sobre a recondução e temas como o enfrentamento à Covid-19 e sobre a suspensão do calendário acadêmico.



Marcus David abriu a coletiva alertando sobre o grave momento vivido pelo país e apontou a importância da nomeação para mais quatro anos a frente da UFJF. “Faremos um esforço rumo à excelência de ensino desta instituição. É fundamental garantir a modernização da gestão com o uso de tecnologias de informação, realizar atividades voltadas para a sustentabilidade, continuar atuando intensamente na área de inovação junto ao ensino e a pesquisa e ampliar o acesso da população às ações culturais e de extensão. Também pretendemos dar continuidade às condutas que beneficiam os servidores desta casa, além de trabalharmos para oferecer assistência, condições de permanência e ações afirmativas para a classe estudantil.”



O reitor afirmou que, embora o novo mandato traga inúmeros desafios, a prioridade atual é tomar decisões e fomentar condutas de enfrentamento ao novo coronavírus. Além disso, explicou sobre o atual cenário do calendário acadêmico. “Ainda não temos uma definição, pois não há desfecho da situação. É uma questão nova para todo o sistema educacional. Nossa preocupação está em criar ações para auxiliar o município neste momento de crise, sendo que esse é o tema prioritário da nossa agenda. As possíveis mudanças e reestruturações ficarão adiadas para o período posterior ao enfrentamento da pandemia, quando pensaremos em ajustes e melhorias da gestão. Registro a satisfação pela nomeação, mas temos a clareza dos desafios que virão pela frente.”



A vice-reitora, Girlene Alves, reafirmou o papel importante de toda a sociedade durante o processo eleitoral ao reitorado, acompanhando e fazendo parte da gestão. Além disso, reconheceu o papel de primazia da UFJF para a melhoria da cidade. “A Universidade tem sinalizado todo o potencial para melhorar a vida da população. Reafirmamos para o novo mandato pautas caras para nós, como prezar e respeitar as diversidades e as diferenças e o compromisso de atender a população mais vulnerável. São assuntos que temos enfrentado e continuam vivos nas nossas agendas.”



Entidades representativas parabenizam reitor e vice-reitora por segundo mandato



Ao final da coletiva foi exibido um vídeo com representantes da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (Foripes) e de outros reitores de universidades federais que parabenizaram a nomeação e reconheceram que Marcus David e Girlene Alves contribuem para o enfrentamento de crises vividas pelo Brasil, sendo atuantes na defesa das universidades federais.



Os dois nomes foram escolhidos pela comunidade acadêmica, em consulta pública organizada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE/UFJF), pela Associação dos Professores de Ensino Superior de Juiz de Fora (Apes-JF) e pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora (Sintufejuf).

