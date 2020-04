Terça-feira, 7 de abril de 2020, atualizada às 17h07

Concursos para professor estão temporariamente suspensos

Da redação



A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), publicou, nesta terça-feira, 7 de abril, o Edital Complementar nº 31/2020. O documento suspende temporariamente as datas dos próximos eventos, para todos os concursos para o cargo de professor constantes dos Anexos I e II do Edital. A decisão é válida para os campi Juiz de Fora e Governador Valadares.



Com isso, estão suspensas, temporariamente, a data para a publicação de análise e eventual mudança de membro de Banca Examinadora, prevista para ocorrer no dia 17 de abril de 2020. O documento também prevê a suspensão temporária da fase de julgamento e, consequentemente, das datas previstas para Instalação da Banca Examinadora e o início das Provas para todos os concursos constantes no Edital nº 179/2019, além da suspensão temporária das datas previstas no Edital Complementar nº 13/2020 para realização, resultado provisório, recurso e decisão final do procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados pretos ou pardos dos concursos do Edital nº 179/2019.



A UFJF informa que é de inteira responsabilidade dos candidatos continuar acompanhando a página UFJF Concursos para novas datas e orientações para os eventos suspensos.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.