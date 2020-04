Quinta-feira, 16 de abril de 2020, atualizada às 15h08

Embrapa abre inscrições para curso online de Hortas em Pequenos Espaços



Da redação



As inscrições para o curso sobre Hortas em Pequenos Espaços estão abertas. Os interessados em seguir os passos para ter uma horta no ambiente doméstico devem acessar a plataforma e-Campo (acesse aqui), ferramenta que traz todas as informações sobre os cursos que vêm sendo disponibilizados pela Embrapa. O curso é autoinstrucional, ou seja, não há tutoria.



Tendo em vista as mudanças provocadas pelo isolamento social, que estão a exigir novos olhares em direção ao cotidiano nosso de cada dia, a Embrapa Hortaliças (Brasília-DF) oferece essa alternativa para quem já pensou nessa possibilidade, mas não levou adiante “por falta de tempo”, e também como forma de chamar a atenção para uma atividade que envolve os cuidados com a alimentação e a saúde física e mental.



O curso informa sobre o aproveitamento de espaços vazios de corredores, varandas, sacadas, quintais e até janelas para produzir alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos.

Curso online



Dividido em quatro módulos, o curso on-line traz as informações básicas que vão auxiliar nas diferentes etapas de plantio, condução e manutenção de hortas em espaços urbanos reduzidos, com explicações sobre como interagem os diferentes fatores associados à produção de hortaliças, como solo, planta, água e luz adequados. A questão dos nutrientes presentes nas hortaliças e a sua importância para uma vida saudável também faz parte da abordagem, complementada por receitas que vão contribuir para diversificar os pratos e enriquecer as refeições.



“Cultivar temperos como salsa, coentro e cebolinha, ou folhosas como alface, rúcula e agrião não é, em resumo, privilégio de moradores da zona rural”, acentua o chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia Henrique Carvalho. “Com uma linguagem simples e direta, o curso irá mostrar que a produção e o consumo seguro de hortaliças estão ao alcance de todos”.



Dúvidas sobre o curso podem ser enviadas para o e-mail cnph.chtt@embrapa.br





