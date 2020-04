Sexta-feira, 24 de abril de 2020, atualizada às 9h45

UFJF suspende intercâmbio internacional de estudantes

Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) suspendeu o edital do Programa de Intercâmbio Internacional de Graduação (Piigrad 2020) até que haja condições razoáveis para viagens internacionais dos aprovados. A decisão tem o intuito de preservar a segurança e a saúde dos estudantes e atende a uma das recomendações do Comitê de Monitoramento e Orientação de Conduta da UFJF sobre a Covid-19, que suspende as viagens de técnicos, professores e estudantes. “Chegamos à conclusão de que não haveria a menor condição de enviarmos estudantes para o exterior no segundo semestre. A decisão é baseada nos dados da pandemia no mundo e na própria resposta das instituições parceiras, no tempo em que fomos conversando neste sentido. Algumas, inclusive, irão concluir o semestre on-line, o que inviabiliza o intercâmbio. Além disso, as fronteiras estão abrindo e fechando a todo o instante”, afirmou a diretora de Relações Internacionais da UFJF, Bárbara Daibert, por meio de nota.

Segundo a UFJF, os alunos aprovados pelo edital conseguirão cumprir o intercâmbio quando for seguro para os envolvidos no processo. “Estamos em contato constante com todos os nossos parceiros internacionais para garantir que os alunos já aceitos neste edital sejam afetados o mínimo possível por essa mudança, e que o intercâmbio dos classificados no edital Piigrad 2020 possa ser feito sem maiores inconvenientes a partir de 2021, em semestre a ser definido de acordo com o desenrolar da pandemia e de forma a não expor os alunos a risco de contágio por Covid 19.”

