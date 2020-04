Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 11h e às 12h



UFJF prorroga suspensão das atividades até 30 de maio



Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) prorrogou a suspensão das atividades até o dia 30 de maio, nos campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares. Segundo a nota, a decisão foi tomada pelo Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o Novo Coronavírus (SarsCov-2). "A decisão toma como referência a tendência da epidemia e as estratégias adotadas para reduzir o impacto na morbidade e nas mortalidade pela Covid-19. O prazo pode ser alterado a qualquer momento".

Confira a nota na íntegra:

O Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o novo Coranavirus (SarsCov-2) da UFJF reuniu-se às 14 horas do dia 27 de abril de 2020 para proceder à avaliação da tendência da epidemia e orientar a instituição sobre medidas a serem implementadas.



Considerando que:



1 – a Organização Mundial da Saúde (OMS), diante de um cenário internacional de expansão da doença por diversos continentes, declarou pandemia de Covid-19;



2 – o Governo do Estado de Minas Gerais teve sua situação de emergência decretada;



3 – os dados presentes nos boletins epidemiológicos sobre a situação dos municípios de Juiz de Fora e Governador Valadares apontam ainda para o distanciamento social como medida necessária;



4 – o estudo realizado e apresentado por meio das notas técnicas (Nota Técnica-1, Nota Técnica-2 e Nota Técnica Modelagem Compuatcional) aponta que seja considerado o distanciamento social como medida necessária para o enfrentamento da epidemia ;



Este comitê recomenda à UFJF que:



Intensifique dentro das possibilidades acadêmicas, jurídicas e financeiras a parceria entre a UFJF e os municípios de Juiz de Fora e Governador Valadares, no sentido de viabilizar as ações que possibilitem o enfrentamento da COVID-19, tais como: participação em comitês de assessoramento, produção e doação de insumos, realização de pesquisas; capacitação e treinamento de equipes; produção de material educativos, realização de testes diagnósticos;

Mantenha as medidas de distanciamento social, contribuindo com as ações municipais (Juiz de Fora e Governador Valadares) e estaduais de cuidado e prevenção, no sentido de reduzir a exposição de trabalhadores e estudantes da Universidade aos riscos de contaminação;



Permaneça com a suspensão de suas atividades prevista na Resolução Consu nº 10/2020 até o dia 30 de maio . A suspensão ou o seu prazo poderão ser alterados a qualquer tempo, ouvindo este Comitê de Monitoramento e Orientações de Conduta sobre o Coronavírus, que tomará como referência a tendência da epidemia e as estratégias adotadas que reduzem o impacto na morbidade e mortalidades;



Por meio da Comissão de Coordenação das Ações de Enfrentamento da Covid-19, Portaria SEI n.428/2020, possa autorizar atividades presenciais, se as mesmas estiverem relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Para tanto, devem ser respeitadas e asseguradas as condições de segurança necessárias aos envolvidos (docentes, técnicos e discentes), como evitar aglomerações, respeitar a distância entre as pessoas e fornecimento de equipamentos de proteção individual em tipo e número adequados ao risco.



Este comitê permanece em reunião, podendo rever sua decisão de acordo com possíveis mudanças no quadro da pandemia.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.