Quarta-feira, 13 de maio de 2020, atualizada às 9h20

Governo anuncia retorno das aulas na rede estadual, em regime não presencial

Da redação



A secretária de Estado de Educação, Julia Sant'Anna, anuncia nesta quarta-feira, 13 de maio, às 12h30, o início do Regime de Estudo não Presencial para os alunos da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Em seguida, ela irá responder perguntas enviadas pela imprensa, em coletiva virtual. Como medida preventiva à disseminação do coronavírus, a transmissão será via redes sociais (Instagram e Facebook) do Governo de Minas. Haverá, também, transmissão ao vivo pelo canal aberto da Rede Minas e pelo link www.redeminas.tv.

Comentários

