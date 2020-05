Quarta-feira, 20 de maio de 2020, atualizada às 12h20

Senac em Minas oferece mais de 20 cursos remotos gratuitos

O Senac em Minas disponibiliza 23 cursos livres gratuitos, com aulas remotas que começam ainda este mês. Todo o processo de inscrição e análise de documentação se dará eletronicamente. São 13 mil vagas, que fazem parte do Programa Senac de Gratuidade. Para participar, a renda família mensal per capita* do candidato não pode ultrapassar o valor de dois salários-mínimos.

Os cursos são voltados para as áreas de gestão, comércio, saúde, informática, moda, eventos, hospedagem e design. Entre as ofertas, estão os cursos de Assistente Administrativo, Assistente Financeiro, Operador de Computador, Consultoria de Imagem, Webdesigner, Recepcionista, Atendente de Farmácia, entre outros.

Em Juiz de Fora, as vagas são para representante comercial, recepcionista, assistente financeiro, assistente de recursos humanos, assistente de pessoal e assistente administrativo.



As aulas acontecem remotamente, com a presença dos docentes, seguindo o mesmo cronograma estabelecido em sala de aula. As atividades e materiais são customizados e dinâmicos, proporcionando interação entre os alunos e orientadores. Ao final, os participantes recebem certificação com reconhecimento nacional. Acesse o site do Senac para mais informações sobre as inscrições e os cursos disponíveis.

*soma da renda bruta dos componentes do grupo familiar dividido pelo número de pessoas que formam esse grupo familiar

