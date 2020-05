Sexta-feira, 29 de maio de 2020, atualizada às 17h31

Beneficiários podem retirar Vale-alimentação na Secretaria de Educação a partir de segunda

Da redação



Os beneficiários que não compareceram à instituição de ensino ou de parceria no período agendado para retirada do cartão “Vale Alimentação da Rede Municipal de Ensino” deverão buscar o documento na sede da Secretaria de Educação (SE) a partir desta segunda-feira, 1° de junho, de segunda a sexta-feira, de 12h às 17h.



O cartão, que tem valor mensal de R$ 50 por aluno beneficiado, faz parte das medidas de combate à covid-19, e serve como auxílio à alimentação de crianças matriculadas nas escolas municipais e creches parceiras da PJF. Os estudantes devem ser de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) e inscritas no Cadastro Único do Governo federal (CadÚnico). A duração inicial do benefício é de três meses, e os responsáveis pelas crianças deverão prestar contas das compras, para que novo carregamento do valor seja feito no período seguinte.



Neste primeiro momento, 12.497 alunos, de 7.864 famílias (segundo cadastro de maio) estão contemplados. O número pode aumentar, de acordo com novas inscrições a serem eventualmente realizadas no CadÚnico.



Retirada do cartão



O cartão somente poderá ser retirado na sede da SE, na Avenida Getúlio Vargas, 200 – Centro, pelo titular responsável familiar no PBF, munido de documento com foto, comprovante do Bolsa Família e usando máscara.



Dúvidas poderão ser esclarecidas através da página da SE (pjf.mg.gov.br/secretarias/se/vale_alimentacao.) ou nos telefones 3690-7342 ou 3690-8196 (SE) e 3690-7681 ou 2104-8177 (Sedeta).





