Segunda-feira, 1 de junho de 2020, atualizada às 17h39

Governo de Minas abre inscrições para cursos de capacitação gratuitos



Da redação



O Governo de Minas oferece, por meio da Utramig, cursos de qualificação a distância gratuitos. As capacitações atendem às demandas do mercado de trabalho e estão com inscrições abertas para moradores de todas as regiões do estado. Ao todo, são 635 vagas para as seguintes formações. Clique aqui para ler o edital completo.



Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem – 75 vagas

Assistente de Logística – 95 vagas

Assistente Financeiro – 100 vagas

Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico – 75 vagas

Microempreendedor Individual – 100 vagas

Promotor de Vendas – 95 vagas

Recepcionista – 95 vagas



Para se inscrever, clique aqui. Os cursos são voltados, especialmente, para estudantes e ex-estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA), trabalhadores informais inscritos como Microempreendedores Individuais (MEI), beneficiários dos programas federais de transferência de renda inscritos no CadÚnico e adolescentes e jovens de 16 a 21 anos de idade que estejam em cumprimento de medida socioeducativa ou sejam egressos do sistema.



Também fazem parte do público alvo candidatos encaminhados por recomendação das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) credenciadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult).







