Quinta-feira, 18 de junho de 2020, atualizada às 15h33

UFJF oferece 865 vagas no Sisu 2020

Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) oferece 865 vagas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020.2. As vagas estão distribuídas em 32 cursos no campus sede, com 677 vagas, e nove em Governador Valadares, com 188 oportunidades. Metade do total das vagas, aproximadamente, são destinadas às ações afirmativas. Confira a distribuição de vagas no termo de adesão.



O edital do Sisu 2020.2 foi publicado nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU). As inscrições para a edição do Sisu 2020.2 estarão abertas entre os dias 7 e 10 de julho. Os resultados saem no dia 14 de julho. Os únicos requisitos para a realização da seleção é ter feito as provas do Ensino Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019, ter concluído o ensino médio e não ter zerado a prova de redação. Na UFJF, todos os conteúdos do Enem têm o mesmo peso para a nota final.



Para se inscrever ao Sisu, o candidato deve acessar a página do Sistema e informar o número de inscrição e a senha utilizada no Enem 2019. Logo após, precisa confirmar os dados e, em seguida, escolher dois cursos e a modalidade de ingresso. É possível alterar a escolha dos cursos durante o período de inscrição, de acordo com as preferências e as chances de conseguir a vaga, a partir das parciais de notas de corte.



Dentre as vagas da UFJF, o candidato encontra nove grupos de acesso, sendo um de ampla concorrência (A0) e outros oito (L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13, L14) destinados para as ações afirmativas. Veja no quadro abaixo:



Matrículas e lista de espera



As matrículas ocorrem entre os dias 16 e 21 de julho. Os candidatos devem ficar atentos à escolha do grupo e aos documentos que a UFJF exige para a realização da matrícula, no caso de aprovação. Essas informações serão divulgadas em breve na página da Coordenadoria Geral de Assuntos Acadêmicos (Cdara). Quem quiser se inscrever para as listas de espera terá entre 14 e 21 de julho para se manifestar.





