Sexta-feira, 26 de junho de 2020, atualizada às 17h41

UFJF oferece cursos gratuitos para auxiliam na produção de trabalhos científicos

Da redação



O Centro de Difusão do Conhecimento (CDC), setor responsável pelo gerenciamento das bibliotecas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está promovendo cursos de capacitação gratuitos e on-line para auxiliar estudantes e professores em trabalhos acadêmicos. Os cursos possuem curta duração e, entre os temas, trazem como publicar trabalhos em revistas científicas de impacto ou mesmo acessar plataformas internacionais a procura de artigos de referência.



São nove opções de cursos, sendo duas delas em inglês em parceria com a editora Karger. Serão abordadas temas de estratégias de busca, autores, citações, criação de alertas e organização de informações.



É a primeira vez que CDC promove vários cursos ao mesmo tempo. Segundo Roberta, em breve novas oportunidades serão disponibilizadas. “Estamos negociando outros cursos com empresas parceiras, além de estarmos desenvolvendo nossos próprios cursos, que serão divulgados em breve”, adianta.



Como participar



Ao escolher o curso, o interessado deve ler as informações abaixo do título e verificar se o curso escolhido necessita de inscrição prévia ou não. Para os que precisam, haverá o link para a inscrição, que pode ser feita até o encerramento das vagas ou um dia antes do início dos módulos. Já para aqueles que não necessitam de inscrição prévia, basta acessar o link disponível no dia e horário marcados. O calendário dos cursos está disponível no site do CDC.

