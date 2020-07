Quarta-feira, 1 de julho de 2020, atualizada às 17h09

UFJF fará matrículas on-line de aprovados no Pism e no Sisu

Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), após considerar as situações atípicas resultantes da pandemia, decidiu, em votação no Conselho Superior (Consu), que a segunda etapa da matrícula dos convocados nos Editais 4 e 5 de Reclassificação do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) e do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), divulgados, respectivamente, nos dias 11 e 20 de março, será realizada, em caráter excepcional, de forma remota. Aprovados devem enviar os documentos escaneados, por e-mail, entre os dias 6 e 15 de julho. Confira as orientações para o envio da documentação da matrícula.



A segunda etapa da matrícula dos 237 candidatos convocados ainda é referente ao ingresso no primeiro semestre de 2020. A documentação exigida deve ser conferida na página da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara). Aqueles que deixarem de enviar o e-mail contendo os documentos no prazo estipulado são considerados desistentes e perdem o direito à vaga.



De acordo com a resolução Nº 18/2020, os alunos selecionados para as vagas reservadas aos grupos A, B, C, D, ou E devem encaminhar todos os documentos e formulários de forma escaneada. A lista pode ser encontrada no Anexo 1 do Regulamento de Matrícula e a documentação deve ser enviada para o e-mail anexo1geral@ufjf.edu.br.



Já os candidatos aprovados nos grupos A e B precisam enviar, adicionalmente, os documentos e formulários listados no Anexo 2 do Regulamento de Matrícula, incluindo o formulário de informações socioeconômicas. A documentação, também escaneada, deve ser encaminhada para o email anexo2renda@ufjf.edu.br .



Não são aceitos documentos enviados por candidatos convocados através de outros editais e somente são consideradas as documentações de requerentes que tenham realizado a pré-matrícula on-line, nas datas estipuladas pela Cdara. O deferimento do candidato é condicionado ao atendimento de todos os requisitos estabelecidos no regulamento e na legislação aplicável.



Suporte



Entre os dias 6 e 15 de julho, a Central de Atendimento (CAT) em Juiz de Fora vai oferecer suporte de scanner e computador para os candidatos que precisem usar algum dos equipamentos para o envio da documentação para o ato de matrícula. Além disso, também haverá a presença de um representante da Cdara para dar suporte às demandas que forem apresentadas.



É recomendado que os interessados agendem um horário prévio, entre 13h e 17h, para evitar aglomerações no setor, diante do cenário de pandemia. Os agendamentos devem ser feitos por meio de telefone ou Whatsapp no número (32) 2102-3911 ou pelo e-mail faleconosco@ufjf.edu.br.



Em Governador Valadares, o suporte será oferecido pelo Setor de Graduação, com agendamento pelo e-mail graduacao.gv@ufjf.edu.br.



Banca de heteroidentificação



Os candidatos selecionados para as vagas reservadas para negros (pretos ou pardos) e indígenas devem, obrigatoriamente, submeter-se à Banca de Heteroidentificação, que será realizada na modalidade presencial, em momento posterior à matrícula remota, conforme resolução aprovada pelo Consu.



Em momento oportuno, esses estudantes serão convocados, através do endereço eletrônico cadastrado no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga). Informações sobre data, horário e local para o comparecimento para a entrega da “Autodeclaração para Preto, Pardo e Indígena” e participação no procedimento de heteroidentificação também serão divulgadas na página da Cdara.



É importante destacar que, enquanto o estudante não for submetido ao procedimento de heteroidentificação e for comprovada a condição de participante do grupo de reserva de vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, a matrícula não será efetivada, permanecendo com o status “em análise”.



Análise de documentação



Em relação à documentação exigida no anexo 1 do Regulamento de matrícula, o resultado será encaminhado para o e-mail do aluno, até uma semana após a finalização da data estipulada para envio dos comprovantes. Caso haja alguma pendência, o estudante será informado, individualmente, sobre o novo prazo para a entrega deste documento.



Já sobre os documentos pedidos no anexo 2 do Regulamento de matrícula, a resposta da análise segue o cronograma de resultados e recursos a ser divulgado na página da Cdara. Cabe ao candidato acessar o endereço eletrônico nas datas estipuladas para saber quais as resultâncias da análise socioeconômica.



A interposição de recursos contra indeferimento da análise de renda (Anexo 2) ocorre na modalidade remota, através do envio de documentos escaneados por e-mail. Devido à excepcionalidade do momento, será dado prazo especial de 10 dias corridos caso esse requerimento seja necessário.



Após o envio dos e-mails, contendo os documentos escaneados, o candidato deve receber um e-mail resposta confirmando o recebimento da correspondência, por parte do setor responsável, devendo guardá-lo, pois esse documento é a comprovação de encaminhamento dos comprovantes. Caso o estudante não o receba, deve entrar em contato, através do mesmo e-mail, relatando o problema, dentro do prazo estabelecido para envio dos documentos.



Dúvidas



Em caso de dúvidas sobre a documentação do Anexo 1, o candidato deve, exclusivamente, encaminhar as questões para o e-mail duvidasmatricula@ufjf.edu.br. No entanto, se as questões forem sobre o Anexo 2, elas são respondidas por meio do endereço eletrônico duvidas.sisuab@ufjf.edu.br.

