Reitor anuncia medidas para retomada remota das atividades acadêmicas na UFJF

Na última quarta-feira, 15 de julho, o reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Marcus Vinicius David, anunciou algumas das ações que têm sido tomadas para permitir a retomada das atividades acadêmicas de maneira remota. Entre elas, estão a realização do Diagnóstico das Condições de Acesso Digital, a aprovação de ensino emergencial remoto para a pós-graduação, as medidas para a continuidade dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) e dos programas e projetos de extensão e a criação de comissões para discutir os diversos aspectos envolvem a situação. Além disso, Marcus David apontou para a expectativa de se apresentar ao Conselho Superior (Consu), até o dia 31 de julho, propostas para o retorno das atividades da graduação de forma remota.

Segundo a assessoria da instituição, "desde o final de maio, a Administração Superior da UFJF realiza planejamentos com o objetivo de garantir o retorno das ações universitárias. Diante do quadro de pandemia, Marcus David, apontou que a primeira ação realizada foi o Diagnóstico das Condições de Acesso Digital, respondido por mais de 18 mil estudantes, docentes e técnico-administrativos em educação (TAE) da instituição. Em 2 de julho, o Conselho Superior (Consu) da UFJF constituiu seis comissões para tratar sobre a retomada das atividades acadêmicas, sendo uma delas direcionada para o ensino superior e outra para as ações da educação básica.”

Entre as comissões, há uma específica para levantar a necessidade de investimentos em questões de tecnologia e infraestrutura. Outra aborda o processo de inclusão do segmento estudantil, pois a Universidade, para a retomada das atividades acadêmicas, não abre mão do desenvolvimento de políticas de assistência para incluir todos os estudantes no processo de ensino remoto. “Também há uma comissão para pensar sobre as questões de infraestrutura e saúde e que pondera tudo o que precisa ser feito para garantir a retomada das atividades da UFJF. A última comissão é focada nas condições de trabalho e analisa os aspectos de saúde dos nossos trabalhadores, oferecendo as melhores condições possíveis para a realização dos trabalhos”, explica Marcus David.

Medidas emergenciais

Em uma primeira etapa, medidas de caráter emergencial já foram aprovadas pelo Consu, entre elas a autorização para funcionamento remoto da pós-graduação e as medidas para a continuidade dos trabalhos de conclusão de curso e dos programas e projetos de extensão. Segundo o reitor, a expectativa e que até o final de julho seja anunciada uma proposta para o retorno das atividades da graduação, respeitando os princípios fundamentais da vida acadêmica.



