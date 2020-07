Sexta-feira, 17 de julho de 2020, atualizada às 16h15

PJF prorroga contratos de profissionais do magistério municipal

Da redação



Os contratos temporários do Quadro do Magistério Municipal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) foram prorrogados a partir de 1º de julho, e mantidos ativos. A informação foi publicada na manhã desta sexta-feira, 17 de julho, no Atos do Governo. Diante disso, professores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares deverão acessar o link https://forms.gle e responder ao questionário disponibilizado pela Secretaria de Educação (SE).



O acesso deverá ocorrer até este domingo,19, e o início do trabalho remoto será considerado a partir desse ato. Os servidores que não tiverem interesse em manter o vínculo no segundo semestre de 2020 deverão, obrigatoriamente, manifestar sua vontade pela não renovação do contrato, impreterivelmente até segunda-feira, 20, das 12h às 17h, na sala 1, na Supervisão de Atendimento aos Profissionais da Educação (Sape)/Departamento de Planejamento, Pessoas e Informação (DPPI), da SE, ou pelo e-mail atendimentose@pjf.mg.gov.br, caso em que ocorrerá o cancelamento da prorrogação do contrato, retroagindo a 30 de junho. Qualquer solicitação posterior a esta data, será caracterizada como pedido de rescisão de contrato, com as consequências previstas em edital.









