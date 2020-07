Sexta-feira, 24 de julho de 2020, atualizada às 16h47

Cead divulga edital para tutores do Bacharelado em Administração Pública

Estão abertas as inscrições para seleção de tutores a fim de atuarem no curso de Bacharelado em Administração Pública, na modalidade a distância, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). As vagas são para cadastro de reserva com atuação direta no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).



A inscrição acontece até as 12h do dia 31 de julho de 2020 e deverá ser feita por meio do preenchimento do formulário de inscrição no site do Cead/UFJF, seção Editais, clicando no link próprio, referente ao Edital e envio da documentação on-line no momento da inscrição.



Descrição da vaga



Cabe ao tutor apresentar disponibilidade de 20 horas semanais para o desenvolvimento das suas atividades; mediar a comunicação de conteúdos entre a equipe pedagógica do curso e estudantes; acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso e da disciplina; apoiar a equipe pedagógica do curso no desenvolvimento das atividades docentes; manter regularidade de acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e responder às solicitações dos alunos no prazo máximo de 24 horas.



Além disso, o tutor deve participar das atividades de capacitação e atualização promovidas pela Universidade; apoiar operacionalmente a Coordenação do Curso nas atividades presenciais nos polos, em especial na aplicação de avaliações; participar das reuniões presenciais no Polo ou por meio de webconferência realizadas durante o curso; ter possibilidade para atuação direta nos polos às sextas-feiras e sábados, de acordo com a demanda da Coordenação de Tutoria.



O candidato deve ficar ciente de que todas as viagens a serviço da Educação a Distância (EAD) originam-se da cidade de Juiz de Fora; criar condições adequadas para os estudos dos alunos, facilitando o acesso aos laboratórios de informática, biblioteca e outros espaços pedagógicos do polo de apoio presencial.



Compete ao tutor auxiliar e apoiar o professor da disciplina na organização e realização de atividades pedagógicas presenciais: avaliações, práticas laboratoriais, visitas pedagógicas do professor da disciplina, webconferências, seminários, palestras, grupos de estudos independentes, dentre outros; estabelecer frequentemente o contato com os alunos ausentes e estimulá-los a frequentar o ambiente do polo a fim de superar suas dificuldades e dúvidas; participar de reuniões semanais com a coordenação de Tutoria a serem divulgadas com 48 horas de antecedência.



Resultados



O resultado parcial da primeira fase (Prova de Conhecimento EaD) dos candidatos será divulgado pelo site do Cead, no dia 17 de agosto de 2020, a partir das 17h.



Já o resultado parcial da segunda fase (Análise Curricular) dos candidatos será divulgado pelo site do Cead, no dia 24 de agosto de 2020, a partir das 17h.



O resultado parcial da terceira fase (entrevista) será divulgado no dia 3 de setembro de 2020, a partir das 17h no site do Cead/UFJF.



Seguindo o cronograma, o resultado do segundo recurso da terceira fase (entrevista) e o Resultado Final serão divulgados no site do Cead/UFJF no dia 10 de setembro de 2020, a partir das 17h, em uma lista com o nome do candidato classificados, em ordem decrescente de pontuação. No impedimento de qualquer um destes, os demais serão convocados, seguindo a ordem de classificação.





