Terça-feira, 28 de julho de 2020, atualizada às 17h08

Colégio João XXIII prepara volta às aulas de forma remota

Da redação



O Colégio de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), começou o processo de organização e planejamento da retomada das atividades de ensino de forma remota e emergencial. A proposta de ensino remoto foi debatida e aprovada pelo Conselho Superior (Consu) da UFJF, na última sexta-feira, 24.



A estruturação da retomada tem sido feita a partir de estudos e reuniões nas diversas instâncias do Colégio, com o intuito de definir formas de oferecer o Ensino Remoto Emergencial (ERE), visando alcançar, efetivamente, todos os estudantes, além de assegurar o padrão de qualidade característico do João XXIII.



“Para um primeiro momento, faremos, virtualmente, a partir da semana do dia 3 de agosto, reuniões com pais e responsáveis e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a participação da Direção Geral, da Direção de Ensino e das coordenações de cada segmento ou modalidade de ensino, nas quais serão apresentadas orientações gerais e propostas pedagógicas das atividades previstas para o período do Ensino Remoto Emergencial”, explica a diretora do Colégio, Eliete Verbena.



Os pais, responsáveis e estudantes podem tirar suas dúvidas por meio do endereço eletrônico joaoxxiii.ere@gmail.com.



Acesso e educação inclusiva



A instituição tem mantido contato direto com estudantes, pais e responsáveis, através de meios eletrônicos (e-mail, telefone e WhatsApp) e físicos (cartas). Segundo Eliete, a retomada das atividades se dará de forma fragmentada, com cada passo sendo planejado para que a estrutura alcance todos os matriculados. “Conforme deliberado pela Congregação do Colégio, para esse primeiro momento está previsto, exclusivamente, o envio de atividades aos estudantes. Em continuidade ao processo, avaliaremos as ações, buscando ampliar estratégias de ERE a serem adotadas, em consonância com as condições de realização das atividades apresentadas pelos estudantes e com a política de acesso e apoio digital a ser implantada pela UFJF”, esclarece.



A diretora aponta a exclusão digital de parcela dos estudantes como o maior desafio a ser enfrentado; porém, de acordo com a educadora, questões pedagógicas também deverão ser encaradas. “Para iniciar o ERE no João XXIII, considerando a restrição de acesso à internet por parte dos estudantes, definimos estratégias para assegurar que todos os estudantes tenham acesso ao material pedagógico proposto e às orientações. Para os estudantes que não possuem acesso à internet e aos que precisarem, disponibilizaremos material impresso”, finaliza.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.