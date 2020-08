Quinta-feira, 6 de agosto de 2020, atualizada às 08h22

Estudantes do IF Sudeste MG podem solicitar auxílio internet até dia 10

Da redação



Estudantes do IF Sudeste MG em baixa condição socioeconômica vão receber auxílio para aquisição de serviço de internet. Podem solicitar o Benefício de Inclusão Digital alunos devidamente matriculados na instituição e que tenham renda per capita mensal familiar de até R$ 1,5 salário mínimo. Os pedidos devem ser feitos até 10 de agosto. Os recursos serão repassados para que os estudantes tenham condição de participar do ensino remoto emergencial na instituição.



O valor do benefício será de R$ 60 a R$ 80, sendo pago, a princípio, em quatro parcelas (podendo prorrogar). O aluno que quiser requisitar o benefício deve proceder da seguinte forma:



Solicitar o benefício por meio de preenchimento e envio de formulário para o link;

Anexar comprovante de matrícula emitido pelo SIGAA;

Anexar foto nítida de documento que conste dados bancários do estudante (nome do banco, agência, número de conta, operação – de conta corrente ativa de qualquer banco, inclusive contas de bancos digitais ou Conta Fácil da Caixa Econômica Federal);

Anexar comprovação de inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico): folha resumo disponível no link ou cópia do cartão Bolsa Família ou documento que conste o Número de Inscrição Social (NIS).



Vale ressaltar que é obrigatório que o estudante seja o titular da conta bancária para receber o benefício. Aqueles que enviarem dados incorretos ou incompletos da conta bancária serão notificados por e-mail para fazerem a correção em até dois dias úteis. Caso não ajam neste prazo, perderão o direito ao benefício. A data de pagamento do auxílio dependerá de saldo orçamentário e de trâmites operacionais e bancários.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.