Segunda-feira, 10 de agosto de 2020, atualizada às 09h58

UFJF estabelece novas ações de apoio social e inclusão digital

Da redação



O Conselho Superior (Consu) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) aprovou na última semana a Resolução 32/2020 que estabelece normas para o desenvolvimento de ações de apoio social e inclusão digital na UFJF no contexto de suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A decisão tomada na quarta-feira, 5 de agosto, atende a necessidade de manutenção das políticas de ações afirmativas e de inclusão que preceituam o acesso e a permanência nas universidades públicas de pessoas pertencentes a grupos sociais historicamente invisibilizados, como negros, indígenas; mulheres; LGBTQIA+; e pessoas com deficiência.



Durante a permanência do cenário de excepcionalidade, a Resolução 32/2020 garante a manutenção de todas as bolsas e auxílios aos estudantes de graduação, que possuam avaliação socioeconômica realizada pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae), e aos alunos da educação básica, avaliados pelo Núcleo de Apoio Escolar do Colégio de Aplicação João XXIII. Também concede a oportunidade para que novos discentes tenham acesso aos programas de bolsas e auxílios por meio dos editais de fluxo contínuo.



O documento também aponta a criação de um auxílio de inclusão digital, no valor de R$ 120 mensais para estudantes da educação básica, da graduação e da pós-graduação stricto sensu. O benefício será destinado àqueles que possuem renda per capita de até um salário mínimo e meio e que estejam devidamente matriculados. A proposta visa viabilizar a contratação de serviços que permitam o acesso à internet por meio de rede fixa ou de pacote de dados.



Ampliação de bolsas e empréstimo de equipamentos



A resolução institui uma política de empréstimo de computadores aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis, que não possuem a ferramenta e necessitem dela para o acompanhamento das disciplinas em que estejam matriculados. Ainda, aponta a criação de um auxílio emergencial temporário, mensal, no valor de R$ 200, aos alunos e alunas que participam do sistema de bolsas e auxílios da Proae e do Núcleo de Apoio Escolar do Colégio de Aplicação João XXIII. O documento também prevê ampliação dos recursos destinados ao Núcleo de Apoio à Inclusão (NAI) para aquisição de materiais de tecnologia, informação e comunicação; equipamentos de tecnologia assistiva; e para a obtenção de novos bolsistas.



Para obtenção desses resultados, o Consu criou a Comissão de Apoio Social e Inclusão Digital, com representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica, além da participação de integrantes da Diretoria de Ações Afirmativas (Diaaf), Diretoria de Imagem Institucional, do NAI, da Associação de Professores do Ensino Superior (Apes), do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e do Fórum da Diversidade.



Próximos passos



Para a elaboração da minuta da resolução, foram realizadas análises comparativas, considerando o diagnóstico divulgado pela UFJF, o levantamento de dados de estudantes e suas famílias em tempos de pandemia realizado pelo Colégio de Aplicação João XXIII, os dados estáticos apresentados pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae), pela Diretoria de Ações Afirmativas (Diaaf) e pelo Núcleo de Apoio à Inclusão (Nai), em que ficou evidenciada a fragilidade socioeconômica de parte dos estudantes da UFJF.



A partir da criação da resolução, a comissão continua discutindo os próximos passos a serem dados para o bom funcionamento das medidas aprovadas no documento.



Os procedimentos previstos na resolução serão adotados em caráter excepcional e de acordo com a disponibilidade orçamentária da UFJF, nos termos de editais e portarias a serem expedidas pela Proae, durante o período do estabelecimento das atividades de ensino remoto emergencial na universidade.





